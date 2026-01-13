El cambio de look de Anita García Moritán para el verano con su papá, Roberto García Moritán

Anita García Moritán, la hija de Pampita y Roberto García Moritán, enternece las redes sociales con su simpatía y belleza. En esta oportunidad, la pequeña de 4 años sorprendió a su padre con una divertida ocurrencia durante sus vacaciones de verano: cambiarse el look. Él accedió encantado y mostró el resultado con sus seguidores.

Roberto García Moritán compartió el nuevo look de su hija Anita García Moritán

De vacaciones en Brasil, Roberto García Moritán y su hija Anita, fruto de su relación pasada con Pampita, disfrutan de unos días a pura diversión y paseos. A través de su cuenta de Instagram, el empresario gastronómico compartió algunas postales junto a ella y escribió: "Verano 2026". En ellas, dejó en claro la hermosa relación que mantienen y lo bien que la están pasando en el país vecino.

En las últimas horas, sumó uno de los tantos momentos vividos junto a su hija y generó mucha ternura. Lo que sucedió fue durante uno de los recorridos por el lugar donde vacacionan, la niña quiso ingresar a una peluquería para renovar su look. "¿Qué te estás haciendo Ana?", se escucha que le pregunta Roberto a Anita, quien está sentada en el salón de belleza mientras una estilista peina su cabello.

El adorable look que eligió Anita García Moritán

"Una trenza violeta y rosa", responde la heredera de Pampita. En ese instante, el economista le dice: "Te va a quedar muy lindo". Minutos después, dejó ver cómo quedó la imagen renovada de su hijita. En el video, se puede ver que ella se mira al espejo y sonríe feliz. "Te quedó espectacular", le dijo su papá.

Este adorable clip no pasó desapercibido en las redes sociales y sus seguidores reaccionaron con "likes" y halagos para ella. Además, Roberto García Moritán publicó en su feed una dulce imagen junto a Anita en la playa con el mar de fondo. A la misma la acompañó con emojis de olas y un corazón azul. A las pocas horas, su posteo cosechó una lluvia de comentarios. "Qué divinos juntos", "Ella siempre brindando alegría", "Qué bueno que puedan disfrutar juntos", "Divinos", fueron algunos de los tantos mensajes.

Roberto García Moritán junto a su hija Anita

De esta manera, mientras Pampita combina trabajo y vacaciones en Punta del Este, su hija Anita García Moritán apostó por un adorable cambio de look para seguir disfrutando del verano con su papá, Roberto García Moritán, con quien viajó a Brasil.