Embarazada y con estilo: María Belén Ludueña deslumbró con su look sporty chic

Embarazada de su primer hijo, María Belén Ludueña se mostró con un look descontracturado e ideal para sus días de descanso. Mediante su red social, la comunicadora se mostró activa y deslumbró a sus miles de seguidores con el outfit que, además de ser canchero, permitió ver lo grande que está su pancita.

María Belén Ludueña y su look comfy en plena espera de su primer hijo

María Belén Ludueña atraviesa uno de los momentos más especiales de su vida y lo comparte con naturalidad y estilo. Mientras espera su primer hijo junto a Jorge Macri, la conductora mostró en redes sociales un look relajado y moderno que refleja a la perfección esta etapa de bienestar, movimiento y plenitud personal.

Lejos de las propuestas rígidas, María Belén Ludueña apostó por un outfit sporty chic, ideal para una caminata al aire libre bajo la sombra. El conjunto combina comodidad y tendencia, dos claves que se imponen con fuerza en la moda maternal actual, donde el cuerpo cambia pero el estilo se reafirma. La pienda central de su look es una musculosa negra ceñida, de líneas simples y sin estampas, que marca su incipiente pancita. Como ya se sabe, el color negro es un clásico infalible que aporta versatilidad y elegancia incluso en los outfits más casuales.

María Belén Ludueña

Para completar su estilismo, María Belén Ludueña eligió un short pollera de estilo deportivo en tono gris jaspeado. Este tipo de faldas, inspiradas en el universo del tenis y el athleisure, se consolidan como una tendencia que combina funcionalidad y frescura, perfecta para looks urbanos y activos. Por esta razón, pisan fuerte esta temporada veraniega.

En cuanto a los accesorios, María Belén Ludueña sumó lentes de sol de marco oscuro y diseño clásico, un detalle que eleva el estilismo y refuerza su impronta canchera. Su beauty look acompañó con un cabello suelto y ondas naturales dejando su piel al natural y sin maquillaje.

Cabe destacar que, además de los ítems elegidos, la paleta de colores responde a una estética minimalista que se volvió la favorita de muchos armarios. Al ser tonos neutros facilitan a la hora de combinar y aportan ese guiño actual que va ganando terreno cada vez más. "A caminar con mi bebini", escribió la periodista junto a un emoji de corazón blanco.

El mensaje de María Belén Ludueña tras ser criticada por su embarazo: "Voy a seguir defendiendo la maternidad"

Luego de que una persona la criticara por llevar adelante su primer embarazo a los 39 años, María Belén Ludueña expuso el mensaje en su cuenta de Instagram y reflexionó: "La maternidad es un tema que merece respeto y cuidado". Asimismo, aseguró que "solo cada mujer sabe el proceso que vivió y nadie tiene por qué opinar con liviandad sobre un tema que para muchas es muy doloroso".

María Belén Ludueña

Ante las repercusiones que generó su descargo y el apoyo recibido por parte de sus seguidoras, entre ellas María Fernanda Callejón, la presentadora escribió junto a la imagen de su look deportivo: "Gracias por todos los mensajes de cariño de ayer". Y agregó: "Ahora que estoy felizmente embarazada voy a seguir defendiendo la maternidad apoyando a las mujeres que lo desean y a aquellas que lo lograron".

De esta manera, María Belén Ludueña deslumbró con su look de estilo sporty chic y demostró, una vez más, que la dulce espera también puede vivirse desde la moda, con propuestas cómodas, actuales y fieles a la identidad de cada mujer. Sin dudas, un outfit que se llevó todos los halagos e inspiró a otras futuras mamás.