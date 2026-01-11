Así son las vacaciones de soltera de Priscila Crivocapich tras separarse de Roberto García Moritán

Lejos de Roberto García Moritán, Priscila Crivocapich disfruta de sus vacaciones en Punta del Este. A días de haber confirmado su separación con el exlegislador porteño, la modelo fue captada en las playas esteñas junto a su familia.

Las fotos de las vacaciones de soltera de Priscila Crivocapich

Tras separarse de Roberto García Moritán, Priscila Crivocapich eligió Punta del Este para descansar y disfrutar de sus primeras vacaciones de soltera. A poco más de tres semanas de anunciar su separación con el empresario, la modelo se dejó ver relajada en el mar y jugando junto a sus sobrinas en la playa.

Priscila Crivocapich en Punta del Este (RS Fotos)

En las imágenes, la conductora deslumbró con un look ideal para las tardes esteñas: una bikini clásica total white, que realza el bronceado, y un conjunto de broderie en el mismo tono, compuesto por top strapless y falda larga con volados, una de las grandes tendencias del verano. Fresco y relajado, el estilismo se completó con el pelo suelto al natural y pies descalzos sobre la arena, en sintonía con el espíritu de playa.

Lejos de poses armadas, Priscila Crivocapich​ se mostró distendida y auténtica: bailó frente al mar, caminó por la orilla y compartió largas charlas sentada sobre la arena con las nenas, entre risas y gestos cómplices. Las postales reflejan un momento de disfrute pleno, conexión familiar y calma, en una etapa de renovación personal que la encuentra enfocada en el presente y en los pequeños placeres del verano.

Por qué se separaron Priscila Crivocapich y Roberto García Moritán

Priscila Crivocapich habló por primera vez sobre su separación definitiva de Roberto García Moritán el pasado 15 de diciembre, a poco más de cinco meses de haber oficializado la relación. La periodista deportiva explicó que la decisión fue el resultado de un proceso previo de conversaciones y que llevaban más de una semana separados. "Cada separación tiene un proceso y nosotros veníamos hablando las cosas", señaló, marcando desde el inicio que no se trató de una ruptura impulsiva.

Según detalló, la separación fue de común acuerdo y respondió a diferencias profundas en la manera de encarar la vida. "No pasó nada puntual ni nada de muchas de las cosas que estuve escuchando. Simplemente somos dos personas que probamos, no nos entendimos, no somos compatibles", afirmó. En diálogo con Puro Show (eltrece), Priscila reconoció que estaba ilusionada con el vínculo, pero que no resultó como esperaba, y destacó que la charla final fue "madura y respetuosa".