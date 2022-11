Tras las denuncias por agresión sexual, vuelve a la actuación Kevin Spacey

Kevin Spacey vuelve al ruedo, luego de ser liberado de uno de los cargos de agresión sexual que pesaban contra él, por parte del denunciante Anthony Rapp. Además se me le sumaron otras siete, que lo obligarán a hacer varias apariciones en los tribunales el año que viene, el proceso iniciaría en junio del 2023.

La fiscalía de la corona (CPS), servicio que se encarga de los casos más complicados y sensibles del Reino Unido, anunció mediante un comunicado, ‘’Han autorizado cargos penales contra Kevin Spacey, de 63 años, por varias agresiones sexuales a un hombre entre 2001 y 2004’’.

También Spacey fue acusado de haber obligado a aquella persona de ‘’participar en una relación sexual no consentida’’, informó el CPS.

Kevin Spacey durante los juicios

Sin embargo, el calvario judicial parece no impedirle comenzar con proyectos nuevos, ya que se ha dado a conocer, que el actor será parte de un nuevo filme independiente, llamada ‘’Control’’, película de acción, que mostrará un romance tórrido con el primer ministro inglés y una integrante del gabinete.

Aunque el actor no mostrará su rostro en la pantalla, ha prestado su voz, ya que el papel que jugará no es en lo absoluto menor, interpretará al villano principal de la historia, un desconocido que no dudará en manipular a la ministra de relaciones exteriores, al enterarse sobre el romance secreto que mantiene con el primer ministro inglés. La cinta se está filmando en Reino Unido, bajo la dirección de Gene Fallaize.

Luego de varios años en silencio, cuando en 2016 explotó el escándalo acerca de que Kevin Spacey fue acusado de abusar años atrás del actor Anthony Rapp, cuando este era una adolescente de 14 años. Todo esto sucedió en pleno éxito de la serie ‘’House of cars’’ y el actor, ganador de dos Oscars, por las películas ‘’Belleza Americana’’ y ‘’Los sospechosos de siempre’’, fue inmediatamente cancelado, llevándolo a desaparecer absolutamente de todas las pantallas.