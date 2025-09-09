Así es el lujoso quincho que estrenó Cinthia Fernández: paredes de vidrio y estilo industrial

Actualmente, Cinthia Fernández vive alejada de las cámaras en su hogar de dos pisos ubicado en el exclusivo barrio privado El Aromo, en Escobar. Allí, la artista encontró un refugio ideal para compartir tiempo con sus tres hijas, disfrutar del aire libre y continuar con sus rutinas de fitness. La luminosidad, la amplitud y la combinación de colores claros con madera predominan en su casa, generando un ambiente cálido y funcional.

Cinthia Fernández

Durante los últimos años, Cinthia ha ido decorando y adaptando su hogar a sus necesidades personales y también en los gustos de sus hijas, incorporando desde toboganes y jacuzzi hasta un gimnasio totalmente equipado. La pileta y la galería con pérgola de madera permiten disfrutar del espacio tanto en verano como en invierno, mientras que el quincho, de unos 40 metros cuadrados, quedaba hasta ahora reservado solo para la temporada cálida.

Cinthia Fernández reveló porque remodeló el quincho

La bailarina explicó que la idea de renovar su quincho surgió de la necesidad de aprovechar mejor los espacios de su hogar: “Mi casa siempre fue Disney, tuve toboganes, hasta tirolesas… Los niños van creciendo, los gustos cambian, y hay que adaptar la casa a las necesidades”, contó. Además, reflexionó sobre la funcionalidad de su quincho: “Me pasaba que mi quincho tiene alrededor de 40 metros cuadrados, es precioso, súper espacioso, pero siempre estaba desaprovechado porque en realidad solo lo disfrutamos en verano”.

Cinthia Fernández enfatizó que con un poco de creatividad se puede transformar cualquier rincón de la casa en un lugar útil y acogedor: “Es cuestión de imaginación y planificación. No hace falta hacer una gran obra; con ideas simples se puede ganar un espacio increíble para toda la familia”, agregó.

El espectacular nuevo quincho de Cinthia Fernández

El resultado de la renovación sorprendió por su simplicidad y funcionalidad. Gracias a la instalación de aberturas y puertas corredizas de vidrio, el quincho, que antes solo se podía usar en verano, ahora se puede disfrutar en cualquier estación. Cinthia Fernández explicó: “Como gané 40 m2 en tan solo 4 horas y sin obra, sin polvo ni caos, con una simple idea logré un departamento entero para disfrutar todo el año”.

Cinthia Fernández y sus hijas

El espacio se adapta a múltiples actividades: reuniones familiares, fiestas, asados o domingos tranquilos en familia. Con una decoración que mantiene la paleta de colores claros y materiales cálidos del resto de la casa, el quincho se convirtió en el corazón del hogar, reforzando el estilo de vida de Cinthia Fernández y su deseo de crear un ambiente funcional, elegante y acogedor para sus hijas y amigos.