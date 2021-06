El tierno gesto de Pampita con el enfermero que le aplicó la primera dosis de la vacuna

El último viernes en el Luna Park, Pampita fue a vacunarse contra el Covid-19 y llegó al box donde estaba trabajando el tímido enfermero Jony.

El enfermero de la Cruz Roja Argentina se llama John Ayvar y cuando vio a Pampita sentarse frente a él, el personal de salud se sorprendió. A su alrededor todos se acercaron para pedirle fotos, pero como el tímido no salía del asombro, Pampita se dio cuenta de la situación y tuvo un gesto admirable que él lo destacó en su cuenta de Instagram.

En el posteo junto a Pampita, el enfermero escribió: "Yo soy jony xD. La historia de la foto es la siguiente: Luego de la vacuna... Las personas que estaban alrededor se acercaban para pedirle fotos y me dejaron a un costado #siempretímido, luego de que se tomara fotos con medio mundo... me preguntó:"¿Y vos no querés Jony?"".

"Y yo re… síí, ajjaja... Y pude tomar esta foto n.n: el sueño del pibe literal", sigue el relato del enfermero.

Y luego ponderó la actitud de la conductora de Pampita Online: "El ejemplo que le da a todas las personas de Argentina y el mundo al vacunarse estando embarazada. Transmite esperanza a todos. Y aún más para los que todavía no nacieron, podemos dejar un mundo donde no todo es conflicto, guerras y mentiras. Podemos ser mejor que eso. Por eso ayuda. *Usando el barbijo bien y lavándote las manos".

Pampita, quien transita su octavo mes de embarazo, contó en un Instagram live que recibiría la primera dosis de la vacuna que hace frente al Coronavirus: "Mañana me vacuno, estoy muy contenta. Me inscribí hoy y me dieron turno para mañana".

El último viernes, la jurado de La Academia contó que ya esta vacunada y lo anunció con mucha alegría. En sus Instagram stories, la modelo mostró el momento en el que le aplicaron la vacuna. "¡No dolió nada!", fue lo primero que dijo al recibir la primera dosis. "¡Qué alegría, ya estoy protegida!", agregó.

Pampita asistió al turno junto a Roberto García Moritán, quien le dio su apoyo en todo momento: "¡Muy bien, mi amor!", expresó.

