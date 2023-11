Pablo Alborán confesó su homosexualidad en plena pandemia. El cantante publicó un video en sus redes sociales el 17 de junio de 2020 y señaló: "Estoy aquí para contarles que soy homosexual y que no pasa nada y que la vida sigue igual. Yo necesito ser un poco más feliz de lo que ya era. En mi casa y mi familia siempre sentí la libertad de amar a quien he querido y jamás me sentí discriminado ni odiado, pero hoy, por eso y sin miedo, también espero que este mensaje le haga el camino mas fácil a alguien, pero sobre todo lo hago por mi".

Uno de los primeros artistas en dejarle un mensaje de apoyo fue Ricky Martin, quien le escribió: "Bravo hombre valiente. La vida es muy corta para vivirla a medias. Son muchas las almas que pasan por esta vida sin llegar a aceptar su naturaleza y eso es triste. Esa batalla, ya las has ganado. Qué afortunado eres. No sabes a la cantidad de hombres y mujeres que has ayudado con este video. Qué feliz me siento por ti".

Fue así que luego, se los vinculó sentimentalmente a Pablo Alborán y a Ricky Martin, aunque ellos siempre lo negaron. Ahora, el cantante español protagoniza un nuevo rumor de romance y también con un artista de gran trayectoria. Nada menos que con su amigo Miguel Bosé.

Pablo Alborán y Miguel Bosé bajo la lupa

Según la revista mexicana TV Notas, una amiga de ambos les reveló: “Se empezaron a ver con otros ojos. La realidad es que se sienten muy atraídos y han comenzado a salir. Primero fue en España y ahora que Pablo estuvo en México se vieron acá. Miguel, además, fue a sus conciertos en el Auditorio Nacional y estaba más que feliz aplaudiéndole. Los dos rebosan una gran felicidad. Se están dando una oportunidad en el amor”.

Pablo Alborán y Miguel Bosé.

Lo cierto es que estas palabras dieron la vuelta al mundo y la noticia se convirtió en uno de los temas más mencionados en el mundo artístico. Por eso, apenas apareció Pablo Alborán públicamente, los periodistas le preguntaron por este rumor.

Según Veinte minutos.es, el cantante indicó en los Grammy Latinos: "Anda que venir aquí a preguntarme eso... es una pena que os hagáis eco de eso, pero yo me tengo que reír".

Pablo Alborán.

De esta manera, Pablo Alborán se encargó de desmentir los rumores de romance con Miguel Bosé, y así muchos de sus fans continúan esperando verlo con un nuevo amor.