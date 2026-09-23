Las Trillizas de Oro volvieron a los escenarios y dieron un show con Marcela Morelo

Las Trillizas de Oro volvieron a encontrarse con una de las facetas que marcó buena parte de su historia. María Emilia, María Eugenia y María Laura participaron de la XII Cena Solidaria de la Fundación ProSalud, donde protagonizaron un emotivo momento musical junto a Marcela Morelo, volviendo a compartir escenario frente al público.

Las Trillizas de Oro pisaron juntas el escenario una vez más

El encuentro quedó registrado en las redes sociales de las hermanas, quienes agradecieron especialmente a la cantante por el espacio compartido: “Anoche nos dimos el lujo de cantar un poquito con Marcela Morelo en la XII cena solidaria de la Fundación ProSalud”, escribieron junto al video de la noche. Además, destacaron la calidez de la artista y agradecieron a quienes participaron y colaboraron con la iniciativa.

Las Trillizas de Oro y una historia que nació sobre los escenarios

Mucho antes de convertirse en uno de los tríos más reconocidos de la televisión, las hermanas Fernández Rousse ya habían comenzado a construir su vínculo con la música. Nacidas el 5 de julio de 1960, María Laura, María Emilia y María Eugenia dieron sus primeros pasos en el espectáculo siendo muy jóvenes y rápidamente encontraron en los escenarios una parte importante de su identidad artística.

Las Trillizas de Oro son una de las agrupaciones más queridas del espectáculo

Uno de los capítulos más recordados de aquella etapa llegó a fines de la década del 70, cuando fueron convocadas para acompañar a Julio Iglesias como coristas. Tenían 17 años cuando comenzaron a trabajar con el cantante español y fueron parte de una gira internacional que las llevó por distintos países. El recorrido comenzó en 1978 y culminó al año siguiente en el Madison Square Garden de Nueva York.

El reencuentro musical de las Trillizas de Oro con Marcela Morelo

Décadas después de aquella experiencia, las Trillizas de Oro volvieron a cantar juntas en una noche especial. Esta vez, el contexto fue diferente: el escenario estuvo ligado a una causa solidaria junto a Marcela Morelo. Las hermanas se mostraron agradecidas por haber compartido ese momento con la cantante, a quien dedicaron unas palabras después del encuentro: “Gracias Marcela por tu calidez”, expresaron en la publicación, antes de agradecer también a quienes acompañaron la iniciativa y colaboraron con la fundación.

El presente de las Trillizas de Oro

Con 66 años, las Trillizas de Oro continúan vinculadas al mundo del entretenimiento, aunque su presente se encuentra alejado de aquellos formatos televisivos que las tuvieron durante años como protagonistas. Las redes sociales se convirtieron en uno de los espacios desde los que mantienen el contacto con sus seguidores y comparten parte de su actualidad.

Las Trillizas de Oro se mantienen activas en sus redes sociales

La historia de María Emilia, María Eugenia y María Laura está atravesada por una característica que las acompañó desde el comienzo: la posibilidad de construir una carrera juntas sin dejar de lado sus respectivas vidas personales y familiares. Esta vez, fue la música la que volvió a convocarlas. En medio de una noche solidaria y junto a Marcela Morelo, las Trillizas de Oro recuperaron por un momento aquella conexión con el escenario que las acompañó desde su juventud y que todavía forma parte de su historia.