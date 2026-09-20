Así fue el cumpleaños 88 de Chichita, la mamá de las Trillizas de Oro: nietos, bisnietos, bengala y empanadas

El universo de las Trillizas de Oro se vistió de fiesta este fin de semana para celebrar el cumpleaños número 88 de su mamá, Paulina Alicia “Chichita” Rousse. El festejo adoptó un formato completamente hogareño, cálido y familiar, donde las risas y la complicidad ocuparon el centro de la escena. Con una convocatoria que reunió a varias generaciones entre hijos, nietos y bisnietos, la reunión dejó postales inolvidables que rápidamente conquistaron el corazón de los seguidores en las redes sociales.

La mamá de la Trillizas de Oro cumplió 88 y lo festejaron con nietos y bisnietos

Las Trillizas de Oro: Un festejo íntimo y rodeado de afecto

Las Trillizas de Oro estuvieron en todos los detalles del festejo. La celebración se desarrolló alrededor de una mesa presidida por un elegante mantel blanco bordado, donde degustaron empanadas y la familia compartió charlas y momentos de profunda emoción. El instante más eufórico de la tarde ocurrió cuando hizo su aparición una tentadora torta rogel decorada con velitas rosas y una bengala que encendió destellos dorados en todo el ambiente.

Las Trillizas de Oro estuvieron en todos los detalles

Lejos de mantenerse al margen del show, la propia homenajeada, “Chichita”, tomó el timón de los festejos y entonar las canciones junto a los presentes. Al llegar la pregunta de cuántos años cumplía, Chichita afirmó con picardía: "Cumplo ochenta y ocho". El video que las Trillizas de Oro compartieron en su cuenta oficial de Instagram permitieron asomarse a la intimidad de una casa vibrante, donde los más jóvenes rodearon a su abuela y bisabuela en medio de aplausos, cánticos y vítores que coronaron una jornada perfecta.

La Mamá de las Trillizas de Oro: La historia de la matriarca que marcó una época

Nacida el 19 de septiembre de 1938, Paulina Alicia "Chichita" Rousse forjó una vida basada en el trabajo cotidiano y la contención familiar junto a su esposo, Oscar “Pichi” Fernández, quien falleció en mayo de 2015. Su nombre quedó para siempre en la memoria colectiva el 5 de julio de 1960, fecha en la que dio a luz en Buenos Aires a María Emilia, María Eugenia y María Laura, protagonizando uno de los primeros partos naturales múltiples registrados en Argentina.

La Trillizas de Oro junto a sus padres: Oscar Pichi Fernádez, que fallecio en 2015, y Chichita

Criadas en el entrañable barrio porteño de Parque Avellaneda, las tres hermanas dieron sus primeros pasos en los medios a la temprana edad de cuatro años, gracias a una publicidad televisiva que encendió la chispa de una carrera artística con más de cinco décadas de vigencia. A lo largo de todo ese camino, la figura de su madre actuó siempre como el faro incondicional que sostuvo los momentos clave de lass vidas personales y profesionales de las Trillizas de Oro.