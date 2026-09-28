Las Trillizas de Oro mostraron la reacción de Rosa, la hija de Sonia Zavaleta, al verlas: "Parada Técnica"

Las Trillizas de Oro protagonizaron una nueva escena familiar junto a Rosa, la hija de Sonia Zavaleta, durante una visita que comenzó como una breve pausa dentro de una jornada de actividades. Lo que parecía ser un paso rápido por la casa se transformó en un momento dedicado especialmente a la más pequeña de la familia, quien se convirtió en el centro de atención apenas llegaron. Entre saludos, gestos de cariño y situaciones cotidianas, el encuentro dejó algunas imágenes que reflejaron el vínculo de abuela y nieta.

El tierno momento que compartió María Emilia, una de las Trillizas de Oro, y su nieta Rosa

Las Trillizas de Oro compartieron un momento muy especial con Rosa, la hija de Sonia Zavaleta, en una reunión familiar que estuvo marcada por la espontaneidad y los gestos de cercanía. La visita tenía un objetivo puntual y estaba pensada para durar poco tiempo, pero la presencia de la niña terminó modificando el ritmo previsto. El encuentro permitió ver una vez más cómo se desarrolla la relación entre abuela y nieta.

Las Trillizas de Oro

A través de una serie de historias, mostraron una visita breve pero cargada de cariño que realizaron antes de continuar con sus actividades, una situación que ellas mismas describieron como una "parada técnica" dedicada especialmente a la pequeña. La grabación empieza con la llegada de María Emilia Fernández Rousse, junto a una de sus hermanas, a la casa de su hija. Al entrar, la atención se centró rápidamente en la niña, quien se encontraba acompañada por su cuidadora.

La escena permitió ver el encuentro entre abuela y nieta, en un momento marcado por saludos, sonrisas y gestos de cercanía. La visita, según explicaron, tenía un objetivo muy concreto, hacer una escala durante la jornada para pasar unos minutos con la bebé. La expresión "Parada técnica para ver a mi Rosa" acompañó las imágenes iniciales y resumió el espíritu de una reunión breve que, sin embargo, se convirtió en el centro de la actividad de Las Trillizas de Oro durante ese tramo del día.

A medida que avanzaban las grabaciones, María Emilia se acercó a la niña para hablarle y compartir algunos minutos con ella. Rosa respondió observándola con atención y manteniendo contacto permanente durante la interacción, lo que permitió que sus ojos destacaran en la cámara. La pequeña siguió cada movimiento con curiosidad, mientras las conversaciones transcurrían en un clima relajado dentro del hogar.

Besos, mimos y un encuentro familiar lleno de amor: La tarde de Las Trillizas de Oro

Después de los primeros saludos de María Emilia, llegó el momento de los abrazos y los mimos. En una de las escenas, Rosa fue alzada en brazos mientras recibía constantes muestras de afecto. La hija de Sonia Zavaleta permaneció tranquila durante todo el encuentro, sonriendo a la cámara y observando a quienes la rodeaban mientras Las Trillizas de Oro disfrutaban de cada instante de la visita.

María Emilia, una de las Trillizas de Oro, y su nieta, Rosa

Las imágenes también mostraron una extensa sesión de besos y caricias dedicada exclusivamente a la pequeña. El cariño ocupó gran parte del encuentro y fue precisamente ese momento el que motivó una de las frases compartidas posteriormente por la familia. Junto a otra publicación escribieron: "Una sesión de besos y nos vamos", acompañando la descripción de lo que había sido la breve escala antes de continuar con su agenda.

La situación dio paso además a una serie de comentarios realizados en tono distendido. Cuando surgió la posibilidad de quedarse a compartir algo más durante la tarde, las Trillizas de Oro respondieron con humor. En sus historias también destacaron con ironía la cantidad de besos y mimos que le dieron a Rosa: "Tranqui dejá lo pedimos por delivery". La reunión terminó convirtiéndose en una postal familiar que reflejó la cercanía de María Emilia con su nieta.

Las Trillizas de Oro volvieron a protagonizar un momento familiar junto a Rosa, la hija de Sonia Zavaleta, durante una visita que estaba pensada como una breve escala dentro de la jornada. Entre saludos, abrazos y muestras de cariño, el encuentro giró alrededor de la más pequeña de la familia, que recibió la atención de su abuela, María Emilia Fernández Rousse. Lo que comenzó como una parada de pocos minutos terminó convirtiéndose en un espacio dedicado a compartir tiempo con la bebé.

VDV