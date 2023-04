Ulises Bueno sorprendió a todos sus fanáticos cuando anunció que se estaría retirando del mundo de la música, sin aviso previo. Incluso le quedaban unos recitales pendientes en Córdoba al momento de la noticia, por lo que en Intrusos intuyeron que había una historia de trasfondo que lo llevó a este retiro tan repentino y fueron a buscar su palabra. “Tomar la decisión es decir ‘quiero vivir, tengo que dejar de ser artista’”, expresó.

“Me siento un agradecido”, comenzó afirmando el cantante, frente a todo el apoyo que estuvo recibiendo de sus seguidores luego del anuncio de su retiro.

Ulises Bueno.

Pablo Layus fue el encargado de entrevistar a Ulises Bueno, quien reflexionó sobre su trayectoria y todo lo que tuvo que atravesar para llegar a donde está hoy: “Es una carrera muy larga, hemos hecho 23 años de laburar, de cagarnos de hambre, de pasarla feo, de tratar de hacer las cosas bien y que nadie te de una mano. Muchos amigos ‘del campeón’, en su momento, me dieron vuelta la cara, me costó. Después te convocan, te llaman, te necesitan porque sos un producto que genera mucho dinero, rating o lo que sea”.

Sin embargo, rápidamente se recompuso y aclaró: “No va por ese lado lo que yo quiero transmitir. Lo que yo quiero decir es que me tengo que bajar del escenario por una cuestión de que no estoy pudiendo disfrutar lo que amo”.

Ulises Bueno.

El periodista indagó sobre el estado de salud de Ulises Bueno, dado que su anuncio preocupó a los fanáticos. “Acá hay un condimento extra, que tiene que ver con tu salud, tu cuerpo te está diciendo algo”, le comentó Layus, a lo que el cantante contestó: “El cuerpo me dice un montón de cosas, pero calla un montón de cosas. Entonces, a calzón quitado, mi cuerpo me está diciendo ‘callate porque te callan’. Parecido al Potro, digamos, ¿no?”.

“Es una presión muy difícil estar arriba de un escenario siendo una persona que le brinda la vida al público, para que los demás puedan sentirse agradecidos de los grandes artistas que hay en el país. Ninguno de los artistas del país, los que están vivos, no viven en el país, y los que no, están muertos, enfermos o la pasan mal”, agregó, solidarizándose con muchos de sus colegas, que han pasado por situaciones similares.

Ulises Bueno finalizó la entrevista explicando la razón por la que se aleja de los escenarios, revelando que no considera bueno para su salud el trato que recibe de parte de la industria. “Entonces, tomar la decisión es decir ‘quiero vivir, tengo que dejar de ser artista’. Porque no hay un respeto por el artista, somos una herramienta para convocar multitudes y venderle verdura podrida a la gente, y después te descartan como si fueses el mono jugando al truco, no sirve”, cerró el cantante.

H.O