Wanda Nara y Mauro Icardi se separaron nuevamente luego de enfrentar juntos varias crisis y muchos años de amor. Fue la misma empresaria fue quien lo confirmó con un mensaje, sin embargo, se negó a darle más detalles a Luis Ventura.

En medio de los fuertes rumores que rodean a la expareja, el futbolista decidió volver a Europa para retomar sus entrenamientos. Ahora fue Matías Vázquez, de Socios del Espectáculo, quien habló con un amigo de Mauro y consiguió detalles inéditos de la reciente ruptura.

Imagen reciente de Wanda Nara.

Al aire, en el ciclo de Eltrece, el periodista confesó que su pelea habría involucrado a L-Gante: "Wanda le habría planteado a Mauro hacer una nueva secuencia mediática con L-Gante... ahí él se enojó. Discutieron por este tema, porque Mauro pensaba que después de todo lo que Wanda había atravesado con la enfermedad, había cambiado".

Por último, el amigo de Mauro Icardi reveló que Wanda Nara no tendría en cuenta los problemas que le causan las polémicas en el entrenamiento: "Él siente que la apoya en todo, pero ella no hace lo mismo. Sabe que lo mediático le trae problemas en Europa, porque empiezan a decir que no está concentrado, que no tiene la cabeza puesta en el juego sino en sus asuntos personales y demás".

Qué dijo Wanda Nara sobre su separación con Mauro Icardi

La empresaria decidió confirmar la noticia de su separación en exclusiva mandándole un simple mensaje a Luis Ventura: "Estoy separada". Sin embargo, la conversación no terminó ahí.

Antes de aclarar que no expondría las razones de su separación, Wanda Nara le escribió al reconocido periodista sobre su ruptura con Mauro Icardi: "Que hablen todos, que yo hablo última. Porque como soy primera en todo, que hablen y me dejo para el final lo que nunca hablé".

J.C.C