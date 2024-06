Mauro D’Alessio, el ex participante de Gran Hermano, había confirmado hace tan solo una semana en el programa “A la Barbarossa” que estaba empezando una relación amorosa con la periodista de C5N Antonella Ravinale, seis días después en el mismo programa anuncia que ella lo dejó.

El ex Gran Hermano mantuvo una relación amorosa con Furia Scaglione dentro de la casa y, antes de que este se fuera, ella le dijo: “Espérame afuera, no seas pelotudo”.

Qué sucedió entre Mauro D’Alessio y su exnovia

Pía Shaw decidió dar algunos datos que le había llegado sobre la relación de Mauro y fue este el que termino de confirmar, “Mauro, ¿es cierto que la chica en cuestión te fue dejando por tu alta exposición?”, y la respuesta de Mauro sorprendió a todos.

Antonella Ravinale

Afirmando lo que había dicho Pía, Mauro responde: “Sí, es verdad. Nos vimos de vuelta, pero ella no sabía que era tanta la exposición la que teníamos”, generando un revuelo entre los panelistas del programa. Shaw redoblando la apuesta le dice “contá que le molesto en la famosa heladería que fueron, que paso en medio segundo” y luego de pensarlo unos segundos Mauro D’Alessio contesto: “me pidieron muchas fotos y a ella no le gustaba, porque le pedían fotos a ella también”.

Siguiendo la conversación Gastón Trezeguet le pregunto “¿Es verdad que te dijo ‘Mauro, me perjudicas en el trabajo. No me sirve este perfil’?”, a lo que Mauro respondió “Sí, es verdad, me dijo eso. Ella tiene un perfil mucho más bajo”.

Mauro D´Alessio

La fugaz relación entre Mauro D’Alessio y Antonella Ravinale duro tan solo una semana, y sigue la seguidilla de relaciones cortas de los participantes de GH, fue tan solo hace algunos días que Sabrina Cortéz y Alan Simone confirmaban su romance para luego verse envueltos en rumores de infidelidad, provocando una posible ruptura.

L.V