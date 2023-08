Javier Milei se posicionó en el centro de la escena a partir de sus ideas conservadoras para gobernar el país. El candidato a presidente siempre fue duramente criticado por su aspecto físico y por el enojo desmedido con el que suele debatir ciertos temas, esto dio pie a una teoría que indicaría que el libertario podría ser descendiente de Benny Hill, el humorista británico.

Por qué Javier Milei y Benny Hill serían parientes

Javier comenzó a adentrarse en el mundo de la política varios años atrás cuando se desempeñaba como panelista de economía. A pesar de sus frecuentes críticas a la "Casta", como él mismo se refería a los dirigentes del oficialismo y la oposición, decidió postularse como candidato a presidente por el partido de La Libertad Avanza.

Desde ese momento, su presencia desprolija y sus arrebatos a la hora de debatir sus ideas en la televisión fueron sus aspectos más cuestionados. De esta manera, y a partir del increíble parecido físico, surgió la teoría de que Milei estaría relacionado con Benny Hill, un humorista británico que se caracterizaba por ser muy tacaño a la hora de querer cuidar su economía.

Según el portal de noticias Crónica y El Sol, el cómico habría venido a la Argentina en la década del 70 y habría dejado embarazada a una fan, cuya teoría señalaría que se trató de la madre de Javier. Esto se explicaría por el estilo de humor que ambas figuras comparten y por la similitud que existe con la particular sonrisa que, en algunos casos, parece tenebroso.

Javier Milei

Otra coincidencia es que, según reveló una amiga del inglés a los medios tras su muerte, no tenía buena suerte con las mujeres ya que no lo consideraban atractivo físicamente. En el caso de Javier, a pesar de que ahora esté en una relación con Fátima Flórez, contó que "Por eso no me duran las parejas" porque las mujeres ocupan el cuarto puesto en su lista de prioridades.

Quién fue Benny Hill, el supuesto pariente del candidato a presidente

Benny fue un cómico que logró ganarse su lugar en la TV europea desde abajo. Nació en el año 1924 y tenía una gran pasión por la redacción de historias y guiones que enviaba a la BBC, hasta que un productor lo notó y le dio un espacio en su programa.

Poco a poco, su fama fue escalando hasta que directamente logró ser el anfitrión de su propio programa El show de Benny Hill. Uno de los aspectos más recordados de la figura es que a pesar de toda la plata que tenía, que eran millones de euros según relata la historia, Hill estaba obsesionado con cuidar su economía y no realizaba ningún gasto.

El increíble parecido físico entre Benny Hill y Javier Milei

Finalmente, tras su muerte, aquella herencia se repartió entre sus sobrinos quien no habían tenido mucho contacto con él durante su vida, pero que aprovecharon la obsesión del cómico para hacer valer aquel dinero. El compromiso con cuidar y manejar las finanzas, la sonrisa y la suerte con las mujeres son los 3 puntos que lo relacionarían a Javier Milei con Benny Hill.