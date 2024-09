Una por una, todas las pruebas que presentó Marley ante la Justicia para comprobar su inocencia

Días atrás, Adrián Alfredo Molina se presentó ante la Justicia argentina para denunciar a Alejandro Wiebe, conocido popularmente como Marley, por corrupción de menores. El denunciante afirmó que mantuvo una relación con el conductor al momento que era menor de edad y pidió que se realice un juicio por la verdad, ya que el delito prescribió. Los hechos fueron negados por Wiebe en diversas declaraciones y recientemente presentó las pruebas de su relato sobre el vínculo que los unió.

Las pruebas que presentó Marley ante la Justicia

El martes por la noche, se dio a conocer públicamente la presentación judicial realizada por Adrián Alfredo Molina. En su relato indicó con detalles que había mantenido relaciones sexuales con Alejandro Wiebe en 1996, cuando tenía 17 años. El vínculo se habría extendido por tres años y Molina indica que afectó “integridad moral y sexual”, motivo por el cual decidió ahora sacar a la luz lo que vivió.

En primeras instancias, al conocer sobre la denuncia, el conductor indicó que iniciaría acciones legales debido a la falsedad de los datos arrojados por Molina. Luego de hacer su descargo en los medios de comunicación, el popular conductor se presentó ante la Justicia con documentación que comprobaría que el vínculo se inició al momento que el denunciante era mayor de edad.

El lunes por la noche, Ángel de Brito en LAM (América) detalló cuáles son las pruebas presentadas por Marley. En primer lugar, en conductor presentó una serie de chats que mantuvo con Molina, en el que el denunciante le pedía tanto un lugar pata vivir como una suma de dinero, debido a una presunta necesidad que atravesaba. Al encontrarse con una respuesta negativa, advirtió que accionaría contra él. “Ale, no escuché de vos. Si no nos comunicamos, esto va a ser muy perjudicial. Necesito que te comuniques con el Dr Apolo o conmigo de manera urgente antes de que no haya vuelta atrás. Espero que te conectes con el Dr o conmigo en las próximas 24 horas”, fueron sus palabras.

A la lista de chats compartidos, sumó la presentación de un diario íntimo que tenía en su poder y que habría sido escrito por el denunciante. Allí en puño y letra habría descrito detalles de su vida como sus relaciones, cuestiones laborales, amoríos y los encuentros con el conductor, la recopilación de información afirmaría que en ese entonces tenía 20 años y no 17, como denunció.

Este es uno de los puntos a demostrar por el conductor, además de dejar en claro que fue víctima de una extorsión, Marley busca comprobar que al momento de comenzar el vínculo Molina no era menor de edad, sino que ya había cumplido la mayoría. Por ello, presentó la escritura de su hogar, que data de 1999, siendo el sitio que el denunciante describió como el lugar donde tuvieron su primer encuentro, por lo que las fechas no coincidirían.

“Molina decía que chateábamos por ICQ. ICQ se lanzó al mundo el 15 de noviembre de 1996, razón por la cual jamás podría haber utilizado dicha aplicación para conocer a otra persona a principios de ese año”, describió el denunciado. Y agregó: “Vale mencionar que el intercambio de mensajes con Molina ocurrió en el plazo de un mes, según recuerdo, cuando nos conocimos personalmente, ya que un simple cotejo de fechas demuestra que esto sucedió, siendo ambos mayores y plenamente conscientes, Si advertimos que Adrián Molina nació el 11 de enero del 79 para el año 1999 contaba con 20 años de edad”.

Ante esta presentación por parte del conductor, por el momento Molina no hizo declaraciones al respecto, al igual que Marley, quien indicó que dejará este asunto en manos de la Justicia.