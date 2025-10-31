Una por una, todas las fotos de las soñadas vacaciones de Gabriela Sabatini en Marruecos

Gabriela Sabatini reapareció en su red social para mostrar sus increíbles vacaciones en Marruecos y cautivó a los usuarios. Mediante un carrete de fotografías que la mostraban en distintos puntos, posando feliz y conociendo este lugar, la extenista cosechó una lluvia de "likes" y cientos de mensajes.

Gabriela Sabatini eligió Marruecos como destino para disfrutar de unos días de descanso y desconexión, rodeada de cultura, historia y paisajes de ensueño. A través de su cuenta de Instagram, donde la siguen más de 600 mil personas, la extenista compartió una serie de fotografías en las que se la ve relajada, sonriente y completamente inmersa en la magia del país africano.

En la primera imagen, aparece en el interior de un palacio de arquitectura tradicional marroquí. En la segunda foto, se la ve frente a una imponente puerta de madera tallada, típica de las construcciones de Marrakech mientras que en la tercera se la observa recorriendo los jardines Majorelle, uno de los sitios más emblemáticos de este lugar.

En las demás imágenes del álbum que publicó en su perfil, se la puede ver en otros rincones emblemáticos de Marruecos: disfrutando de su gastronomía junto a un gatito que la visitó inesperadamente, sobre una imponente puerta de madera tallada y luciendo un look en tonalidad nude, y conociendo el desierto de Sahara, vestida con ropa cómoda y un pañuelo rojo que le cubre parte del rostro para protegerse del viento y la arena.

En cada postal, Gabriela Sabatini se muestra relajada y feliz llevando atuendos deportivos y frescos, ideales para disfrutar de paseos al aire libre con total comodidad. En las demás imágenes que componen su carrete, la hermana de Ova Sabatini continuó mostrando sus recorridos por Marruecos, sus desiertos y sus increíbles sitios turísticos.

La imagen más llamativa de su carrousel fue donde se la ve dentro de un vehículo tipo buggy y lista para una nueva aventura en las dunas con un look casual compuesto por una remera blanca con escote en V y pantalón beige. Posando sonriente y con un casco blanco junto con gafas de sol, Gabriela Sabatini protagoniza una escena que transmite disfrute al aire libre.

Estas son una por una las fotos de las soñadas vacaciones de Gabriela Sabatini en Marruecos: gastronomía, cultura, recorridos, paisajes impresionantes de arena dorada y cielo despejado, y looks relajados que acompañaron su travesía por el país.