Durante los últimos días diferentes panelistas de Intrusos protagonizaron distintos enfrentamientos. Por un lado, está Laura Ubfal, que se enfrenta tanto a Karina Lavícoli y Marcela Tauro. Al ver esto, Juan Etchegoyen decidió hablar con Aristida Genes, una vidente.

Lo primero que aclaró la vidente es que no hay ninguna brujería en el ciclo: "Hay un choque de egos, entonces se acumula una energía negativa. ¿Hay un maleficio? No, para nada... Cada tanto hay peleas, separación. Es un programa de chimentos, tampoco es que trae todo negativo. Esa energía que se acumula en ese lugar, lo que tienen que hacer es ir viendo porque afecta tanto".

Imagen reciente del programa de Intrusos.

Además, Aristida compartió cuál podría ser la consecuencia de estas energías negativas: "Lo que yo percibo es que, si esto sigue así, lo más probable es que el programa baje de rating, y eso no es bueno. Lo que nosotros queremos es que el programa cambie y haya armonía", y le recomendó al equipo de Intrusos que "armonicen" el lugar.

Por último, la vidente volvió a remarcar que nadie le hizo una brujería a Intrusos: "No hay algo energético súper oscuro, no es una brujería, son choques de egos, entonces hay que armonizar el lugar, simplemente eso. Si no se hace una armonización, es muy probable que, día a día, se vaya descompaginando todo, y esa no es la idea".

Aristida Genes predijo un cambio en el equipo de Intrusos

Al escucharla, Juan Etchegoyen decidió preguntarle sobre el futuro del ciclo y las personas que trabaja en el mismo: "¿Percibís cambios en el equipo en un tiempo o ves a la misma gente?".

Sin dudarlo, Aristida Genes afirmó que Intrusos no continuará de la misma manera: "No, va a haber cambios, uno que otros, y eso ya está definido, en estos días ya nos vamos a enterar".

J.C.C