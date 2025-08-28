Uno por uno, todos los amores de Valentina Zenere

En el mundo del espectáculo, no solo brillan los proyectos artísticos, también las vidas privadas de quienes logran destacarse. Valentina Zenere, una de las actrices argentinas con mayor proyección internacional, ha sabido mantener un delicado equilibrio entre su exposición mediática y su vida privada. Aunque suele ser reservada y cautelosa con su intimidad, lo cierto es que algunos de sus noviazgos trascendieron y quedaron grabados en la memoria de los espectadores. Entre ellos figuran nombres como Marco Depietri, Jordi Pujol Lladó y su actual pareja, Sebastián Ortega; cada uno de ellos con matices y contextos distintos.

Valentina Zenere: los noviazgos en su juventud

El vínculo más prolongado y visible de Valentina Zenere fue con Marco Depietri, con quien compartió ocho años de relación -desde 2012 hasta 2020-. Si bien ambos mantenían un perfil sumamente discreto, se los vio juntos en viajes, eventos y hasta en momentos familiares, proyectando la imagen de una pareja sólida. Durante ese tiempo, la artista se encontraba en pleno auge de su carrera juvenil en Argentina y posteriormente en España, por lo que la relación acompañó una etapa de grandes cambios profesionales. La conexión con el licenciado en Administración de Empresas estuvo marcada por el compañerismo, evitando grandes declaraciones públicas, aunque siempre fue un tema de interés para sus más de 11,7 millones de seguidores.

Tras esta ruptura, uno de los nombres que resonó en la vida de la actriz es el de Jordi Pujol Lladó, un joven empresario español multimillonario. Si bien el romance nunca fue confirmado en entrevistas formales, las especulaciones surgieron a partir de apariciones en redes y encuentros registrados por seguidores atentos. La relación con Jordi se ubicó en un momento donde Zenere ya estaba consolidada en la escena internacional, con la mirada del público sobre sus trabajos en Elite, Las Chicas del Cable. Este capítulo amoroso tuvo un aire más enigmático debido a que ambos preferían la discreción y el hermetismo en lo que respecta a los detalles de su romance que duró tres años -del 2020 al 2023-.

Hace poco más de un año, Valentina Zenere y Sebastián Ortega comenzaron un amorío que ya sentó bases en Buenos Aires. La diferencia de edad con el productor argentino de amplia trayectoria hizo que la noticia generara cierto revuelo mediático, sobre todo, teniendo en cuenta que la artista siempre se vinculó con personas de su generación. Sin embargo, la consolidación de esta pareja en la farándula nacional mostró la versatilidad de la vida sentimental de la protagonista de En el Barro. Hoy se muestran juntos, comparten proyectos laborales y hasta apostaron por la convivencia, compartiendo tiempo también con los hijos adolescentes de Ortega: Helena, Paloma y Dante.

En todos estos casos, lo que sobresale es la manera en que logra manejar la exposición. La actriz ha optado por un bajo perfil, donde las declaraciones públicas sobre su vida privada suelen ser opacadas por sus trabajos e interpretaciones audiovisuales. Esto permitió que, pese a la curiosidad mediática, conserve un halo de misterio alrededor de sus noviazgos.

El recorrido amoroso de Valentina Zenere es un mapa donde se cruzan confirmaciones, especulaciones y silencios estratégicos. Marco Depietri, Jordi Pujol Lladó y Sebastián Ortega son nombres que marcan huellas diferentes en su historia, pero todos coinciden en haber sido parte de un trayecto importante en las diferentes etapas de su carrera como dramaturga de narrativas juveniles hasta las ficciones más importantes a nivel internacional.

