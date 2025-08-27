Hablar de Guillermo Francella es sinónimo de transportarse al género comedia. El carismático actor supo meterse en el corazón de los espectadores encarnando a los personajes más emblemáticos de la televisión y el cine nacional. Producciones tales como Poné a Francella, Casados con Hijos, El Encargado, El Robo del Siglo, La Familia Benvenuto, El Hombre de tu Vida, Corazón de León y Brigada Cola, son sólo algunos de los proyectos que significaron un éxito rotundo en la creación audiovisual argentina.

Tal es la magnitud de su imagen y trayectoria que la plataforma Netflix decidió apostar por su carisma y versatilidad para protagonizar una de las películas que dividió a la opinión pública: "Granizo".

Guillermo Francella progagonizó "Granizo" | Twitter

Guillermo Francella en la piel de Miguel Flores, el film de Netflix

Para esta producción del año 2021 disponible en Netflix, Guillermo Francella se sacó el traje de humorista y se colocó en el papel de un exitoso meteorólogo que, en un abrir y cerrar de ojos, se convierte en el enemigo número uno de Argentina por un pronóstico mal dado, cuando falla al prevenir una terrible tormenta de granizo. Esta tragedia implicó que el especialista en dar el tiempo se exilie a Córdoba, donde comienza una etapa de introspección y lucha por recuperar a su hija.

Quienes acompañan a Francella a crear esta historia cargada de tragedia es un elenco conformado por importantes figuras del cine y la televisión popular. Romina Fernandes (Carla), Peto Menahem (Luis), Laurita Fernández (Mery Oliva) y Martín Seefeld (Gustavo) serán los encargados de acompañar el personaje del dramaturgo en lo que respecta a temas tales como la fama, la cancelación mediática y el linchamiento público y la búsqueda de segundas oportunidades, a través del autodescubrimiento.

El film escrito por Nicolás Giacobone y Fernando Balmayor, que fue dirigido por Marcos Carnevale, todavía se puede ver en la mencionada plataforma popular de streaming. Este material audiovisual cuenta con la presencia de efectos especiales de alta complejidad, lo que implicó un verdadero desafío para sorprender al espectador.

A diferencia de trabajos anteriores, Guillermo Francella se tuvo que enfrentar a críticas de lo más ambiguas en Granizo, pero también, hubo quienes destacaron la combinación de factores actorales, cinematográficos, hasta las pinceladas de humor y el enfoque optimista de resistir a los haters en redes sociales, donde el personaje recibe burlas y rechazo masivo. Lo cierto es que se trata de una producción si lo que se busca es disfrutar de una película donde se tratan temas sobre preocupaciones climáticas y los roles sociales.

Guillermo Francella encarna a Miguel Flores, un prestigioso meteorólogo | Twitter

Esta película que encabeza Guillermo Francella sigue siendo una de las más elegidas por los usuarios de Netflix con más de 37 millones de horas en Netflix desde su lanzamiento. De acuerdo con el medio Milenio, “Granizo (Al Hail en inglés) fue la película más vista de habla no inglesa entre el 28 de marzo y el 3 de abril (de 2022)”, lo que la posiciona todavía dentro de la oferta en el menú de la plataforma de streaming más famosa a nivel global.

NB