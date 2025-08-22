Tras “En el barro”, dos series de Netflix en las que brilla Valentina Zenere

Valentina Zenere es una de las protagonistas de "En el barro", la nuevo producción nacional de Netflix que causa furor a nivel mundial, tiene 28 años y comenzó a actuar desde muy pequeña. La ficción de Sebastián Ortega, su actual pareja, es la tercera que protagoniza en la plataforma y la cual le permite explorar su versatilidad como artista.

Valentina Zenere, la actriz que conquistó Netflix

Valentina Zenere participó de "Casi Ángeles" cuando tenía 13 años, pero su salto a la fama se dio en "Soy Luna", de Disney Channel, donde alcanzó el reconocimiento mundial. Su papel y talento permitieron que comenzara una carrera imparable que la llevó a protagonizar "En el barro" en Netflix actualmente.

Sin embargo, la serie sobre una cárcel de mujeres no es el único proyecto que realizó para el gigante del streaming ya que su primer papel fue "Las chicas del cable", una de las primeras producciones que batió récord de audiencia y que estuvo producida por la plataforma. Protagonizada por Blanca Suárez, Ana Fernández, Nadia de Santiago y Maggie Civantos, la historia de época cuenta con 5 temporadas y Valentina Zenere participó en la última con el papel de Camila Salvador.

Valentina Zenere participó en "Las chicas del cable".

Sobre este personaje que le permitió viajar al pasado y trabajar con grandes actrices españoles, la joven contó en una entrevista con Marie Claire: "Lo más gratificante fue la experiencia en general. Fue mi primer trabajo en Madrid y en una serie de esta magnitud. Fue bastante increíble lo que me pasó".

Acerca de esta oportunidad que le valió su primer trabajo en Netflix, expresó que no se lo esperaba y que fue su mánager quien la contactó para decirle que la querían en la ficción española. "No lo podía creer. De verdad que me puse muy contenta", agregó en aquel entonces.

Este rol significó un antes y después para la carrera de Valentina Zenere debido a que, gracias a él, la producción de "Élite" la quiso en sus últimas 4 temporadas para interpretar a Isadora, una joven estudiante de Las Encinas que es DJ y llega para revolucionar la dinámica del colegio, despertando pasiones, rivalidades y nuevas tramas que marcaron un giro en la historia de la serie.

Valentina Zenere en "Élite", la exitosa serie de Netflix.

"Cuando la ves en los primeros capítulos puede caer un poco mal, puede ser superficial... Entonces la vas entendiendo después", explicó en Vogue sobre el personaje que le siguió brindando proyección internacional y que la volvió una de las actrices más queridas por el público adolescente.

Valentina Zenere como Isadora en "Élite".

De esta manera, Valentina Zenere logró pasar por exitosas producciones que pusieron a prueba su talento y versatilidad a la hora de interpretar diversos papeles. Actualmente, se luce como Marina en "En el barro", la ficción nacional que se posicionó rápidamente como una de las más vistas, y vuelve a dejar en claro que es una de las actrices más prometedoras de su generación.

Valentina Zenere en la nueva ficción, "En el barro".

En resumen, las otras dos series de Netflix en las que brilla Valentina Zenere fueron: "Las chicas del cable" y "Élite". Ambas de origen española y producidas por la reconocida plataforma, que contaron con un gran elenco de artistas internacionales.