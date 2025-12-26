Así son las vacaciones de Morena Beltrán y Lucas Blondel: Con amigos y en Punta del Este

Morena Beltrán y Lucas Blondel disfrutan de sus vacaciones en Punta del Este junto a amigos. La pareja fue vista en la playa, compartiendo actividades al aire libre y momentos de descanso que marcaron la jornada. Además de los paseos y la compañía cercana, eligieron un entorno que combina tranquilidad y vida social, sumando nuevas postales a su verano en la costa.

Las increíbles vacaciones de Morena Beltrán y Lucas Blondel en Punta del Este

Morena Beltrán y Lucas Blondel eligieron Punta del Este para pasar unos días de verano acompañados por un grupo cercano. Caminatas, mates y paseos se convirtieron en parte de la rutina que compartieron en la playa mansa. La elección del destino y las actividades reflejan un presente marcado por la compañía de amigos.

Morena Beltrán y Lucas Blondel. Créditos: RS FOTOS

La periodista deportiva y el jugador de Boca Juniors fueron vistos en la playa mansa del balneario uruguayo, donde compartieron momentos de relax y actividades al aire libre. La presencia de ambos llamó la atención de quienes se encontraban en la zona, ya que se mostraron en compañía de un grupo que incluyó a figuras del fútbol argentino.

Durante la jornada, Morena Beltrán y Lucas Blondel caminaron por la orilla del mar en la cercanía del balneario, acompañados de su perro, en una escena que reflejó la tranquilidad de las vacaciones. Luego de la caminata bajo el sol, se instalaron en reposeras junto a una sombrilla para tomar mates.

Morena Beltrán y Lucas Blondel. Créditos: RS FOTOS

Entre los presentes se encontraba Alexis Castro, jugador de Estudiantes de La Plata, quien recientemente se consagró campeón del fútbol argentino. Su presencia en Punta del Este con su novia coincidió con la visita de la periodista y su pareja, con quienes compartieron la jornada en la playa.

Alexis Castro, Paula Murr, Morena Beltrán y Lucas Blondel. Créditos: RS FOTOS

Las fotos de Morena Beltrán y Lucas Blondel junto a Alexis Castro y su pareja en Punta del Este

Alexis Castro estuvo acompañado por su novia, Paula Mur, amiga cercana de la periodista y del futbolista. La pareja se casó a mediados de 2025 tras años juntos y, según se pudo apreciar en las imágenes, estarían esperando a su primer hijo, lo que sumó un detalle especial a la reunión.

El grupo se mostró unido y distendido, compartiendo charlas y momentos de descanso. En las fotos se pudo apreciar a Morena Beltrán con una de las tendencias del verano, bikini rayado con varios colores y un pantalón corto en tono celeste. Por su parte, Lucas Blondel se lució con un pantalón corto blanco con rayas negras junto a una remera a juego y un sombrero blanco.

Alexis Castro, Paula Murr, Morena Beltrán y Lucas Blondel. Créditos: RS FOTOS

Morena Beltrán y Lucas Blondel se mostraron en un presente marcado por la compañía de amigos y la elección de un destino clásico de la temporada. La nueva temporada de verano en Punta del Este suma así una postal más, con protagonistas que eligieron el balneario para descansar y compartir tiempo juntos.

VDV