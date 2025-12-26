Preocupación por Pampita: fue vista en un sanatorio de Uruguay tras Navidad

Para la Navidad, Pampita emprendió viaje hacia Puntal del Este para celebrar junto a sus hijos y su novio, Martín Pepa, la especial Nochebuena. Pero en las últimas horas, se generó una gran preocupación alrededor de la modelo debido a que fue vista el 25 de diciembre en el interior de una clínica uruguaya de atención de salud, lo que generó diversas especulaciones qué le pasa a la modelo.

Pampita en una clínica en Uruguay

Para este Fin de Año, Pampita se sumó a la lista de celebrities argentinas que eligen Punta el Este para celebrar estos momentos, donde la reunión en familia es uno de los objetivos de la época. La modelo no fue la excepción y junto a sus cuatro hijos, y su novio, Martín Pepa, tomaron un vuelo privado directamente para el país vecino.

Mediante redes sociales, la modelo argentina compartió que el 23 de diciembre arribó a Uruguay en un vuelo privado, lleno de lujo y alegría, y desde ese momento no mostró nada más de su estadía, lo que llamó la atención de sus seguidores, debido a su frecuente uso de redes sociales.

Y por la noche del 25 de diciembre, Pampita fue vista en el Sanatorio Cantegril, de Punta del Este, junto a Martín Pepa. La pareja fue fotografiada y grabada al momento que se encontraban en la sala de espera de la institución. Las imágenes tomadas por Farándula Show, rápidamente se viralizaron debido a una cierta preocupación entorno a la modelo.

Pampita junto a Martín Pepa en el Sanatorio Cantegril / Créditos: RS Fotos

Sin embargo, Pampita se mostró relajada en todo momento, pese a las circunstancias. Lo cierto es que su decisión de no compartir contenido en redes sociales sobre su festejo de Nochebuena y Navidad sumó a las especulaciones sobre la posibilidad de que haya sucedido algo relacionado con su salud durante los últimos días.

Sin embargo, los interrogantes generados al rededor de esta situación tendrían respuestas: la modelo se habría hecho presente en la clínica para acompañar a una amiga. Presuntamente, esta persona contó con el apoyo de Pampita ante la atención que recibió su hijo, por lo que la también conductora decidió apoyarla en ese momento.

Pampita saliendo del Sanatorio Cantegril con Martín Pepa / Créditos: RS Fotos

De esta forma, se descartaría que Pampita o miembros de su familia debieron recibir asistencia médica, siendo que su presencia se debería a que decidió brindarle apoyo a una amiga, siendo que la modelo se muestra muy cercana a sus seres queridos y sería una vez más que les mostró su acompañamiento en un momento particular.

Noticia en desarrollo