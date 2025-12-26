Magnolia Vicuña fue protagonista de una postal navideña que rápidamente se convirtió en tema de conversación y generó una ola de reacciones. Luego de que la China Suárez compartiera las fotos de su noche junto a sus hijos y Mauro Icardi, los comentarios no demoraron en llegar cargados de críticas por el look de la niña de 7 años.

La China Suárez recibió una ola de críticas por el look invernal de Magnolia para Navidad

China Suárez y Magnolia Vicuña

En las últimas horas, la ex Casi Ángeles compartió en sus redes sociales una postal navideña familiar que rápidamente captó la atención de sus seguidores. En una de las imágenes se puede ver a su primera hija con Benjamín Vicuña luciendo un vestido de estilo vintage que se convirtió en tema de conversación.

El look elegido para Magnolia Vicuña fue un vestido verde musgo y crema, con detalles de volados, lazo en el escote y una confección estructurada que remite a la moda infantil de los años 50. Completó el conjunto con medias blancas, en sintonía con la estética clásica y cuidada que caracteriza las producciones fotográficas de países nórdicos.

Magnolia Vicuña

Sin embargo, lo que parecía una imagen navideña tradicional se convirtió en tema de debate. Varios usuarios cuestionaron la elección del vestuario, elegido por la China Suárez, señalando que no se adecuaba a las altas temperaturas que suelen registrarse en diciembre en Buenos Aires. “Vestido de invierno con 35 °C a la sombra”, escribió En lo Picante, un usuario de X sintetizando lo que otros tantos mencionaron sobre la imagen.

Las diferencias entre los looks de Magnolia Vicuña y Rufina Cabré en Navidad

La crítica no apuntó al diseño en sí, sino al contraste entre el estilo del vestido y el clima estival. Algunos seguidores consideraron que el atuendo era más apropiado para una postal navideña en el hemisferio norte, mientras que otros defendieron el atuendo que lució la niña y destacaron que mantuvo una estética cuidada.

China Suárez, Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña

En la misma publicación, también se pudo ver a Rufina Cabré, hija mayor de la China Suárez, junto a Nicolás Cabré, con un look completamente diferente. La mayor de los hermanos optó por un vestido de verano en color negro, sin mangas y con escote cerrado, acompañado por unas botas de media caña a juego.

La imagen, que fue compartida por la actriz en sus historias y luego publicada en su feed de Instagram, generó más de mil comentarios en pocas horas. Algunos se centraron en la decoración navideña, otros en los gestos de las niñas, pero la mayoría de las reacciones giró en torno al look de la niña.

Magnolia Vicuña

Magnolia Vicuña fue protagonista de la postal navideña con un look que se convirtió en el centro de comentarios y marcó el tono de la celebración. La China Suárez, al compartir la imagen, recibió una lluvia de críticas que giraron en torno al contraste entre el vestido elegido para la menor y la temporada estival.

VDV