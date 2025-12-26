Polémica tras la difusión de un video de la hija de El Polaco manejando: tiene 12 años

El Polaco y Valeria Aquino dieron de qué hablar en las redes sociales, cuando se volvieron foco de críticas por su crianza a su hija de 12 años, Alma Cwirkaluk. Las hijas del cantante utilizan sus redes sociales y se vuelven virales por diversos looks o festejos que realizan. Sin embargo, Alma generó polémicas cuando la mamá la mostró manejando en una de sus historias de Instagram. El escándalo comenzó a crecer, y las redes sociales no tardaron en dar su punto de vista.

El Polaco y Alma Cwirkaluk

El polémico video de la hija de 12 años de El Polaco y Valeria Aquino

El Polaco fue foco de atención mediática y críticas en redes sociales, cuando se viralizó un video de Alma, su hija de 12 años. La pequeña no suele aparecer en tantas postales en redes sociales, ya que sus padres solo comparten los eventos importantes de ella, y mantienen su intimidad alejada de los comentarios. Sin embargo, es conocida por ser la hija del cantante y Valeria Aquino, y los usuarios no tardan en seguir su día a día.

En las últimas horas, la asesora de imagen sorprendió cuando compartió una historia de Instagram junto a la niña. En el clip, que rápidamente se viralizó, se la veía a Alma manejando un auto de lujo, mientras su mamá iba de acompañante. “Criar también es enseñar a hacer, no solo a mirar”, reflexionó la madre de la joven, intentando dar un mensaje de educación. Sin embargo, muchos usuarios lo vieron como un acto peligroso, ya que ella era menor de edad y podía provocar un accidente grave.

