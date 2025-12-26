Rocío Marengo celebró el alta de su hijo, Isidro Fort, de una forma muy especial

El nacimiento del hijo de Rocío Marengo y Eduardo Fort fue una de las noticias más seguidas de las últimas semanas. El pequeño Isidro Fort nació el 3 de diciembre de 2025 en el Sanatorio Otamendi, pero permaneció en neonatología por haber sido prematuro. Durante los días siguientes, la modelo compartió los mejores momentos con su bebé dentro del hospital, pero emocionó a todos durante Nochebuena, al anunciar que le dieron el alta.

Rocío Marengo compartió el alta de su hijo Isidro Fort

Así celebró el alta de su hijo Isidro, Rocío Marengo

La Navidad es un momento en familia, que fusiona la diversión de los regalos con la emoción de volver a reunirse. Rocío Marengo no dudó en vivir estos momentos de la mejor manera, y recibió una feliz noticia justo cuando estaban por celebrar Nochebuena. Su hijo, Isidro Fort, fue dado de alta, tras haber permanecido en neonatología por haber sido prematuro. El anuncio lo dio el 24 de diciembre, y la modelo no dudó en celebrarlo de la mejor manera.

En sus historias de Instagram, compartió la foto de la familia de 3 llegando a su casa, celebrando junto a su bebé. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue cómo lo festejó durante la noche. En otra postal, mostró al niño protegido entre mantas tejidas rojas y blancas, y con un gorro de Papa Noel. "Con mi bebé Noel", escribió Marengo, y enterneció a todos sus seguidores con la felicidad que compartió al recibir a su hijo con un divertido disfraz.

El gesto de Rocío Marengo que celebra la llegada de su hijo Isidro a su casa

Una nochebuena en familia y con "invitado especial"

Rocío Marengo, Eduardo e Isidro Fort celebraron la Navidad junto a su familia, en una gran mesa que le dio la bienvenida al pequeño. Tras haber recibido el alta, prepararon una decoración navideña, priorizando el blanco y el dorado, y el bebé se robó el reflector con su llegada. En sus historias de Instagram, la modelo no dudó en compartirlo, al igual que el inesperado disfraz que preparó para él en su primer día en su hogar.

La Navidad de Rocío Marengo, Eduardo e Isidro Fort

Sus seguidores no dudaron en enviarle mensajes de felicitaciones y de celebrar con ella la llegada del pequeño a su hogar. Rocío Marengo vivió el nacimiento de Isidro Fort en un complicado cuadro, que explicó en conversaciones con diversos periodistas. Sin embargo, finalmente, pudo llevarlo a su casa en Nochebuena y celebró con su familia una Navidad distinta y única. Entre disfraces y una gran cena navideña, le dio la bienvenida a su hijo.

