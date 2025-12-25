Los lujosos regalos que recibieron Sarah Burlando y Barby Franco en Navidad: “Pedido a Papá Noel”

La Navidad llegó cargada de sorpresas para Barby Franco y su hija Sarah Burlando. Como suele hacerlo, la modelo compartió con sus seguidores algunos de los momentos más especiales de las fiestas, donde el lujo convivió con la ternura y los deseos más genuinos de la infancia. Días atrás, la pequeña había causado furor al recibir una camioneta réplica de una Tesla Cybertruck, un regalo que rápidamente se volvió viral por su diseño futurista y personalizado.

Barby Franco y Sarah Burlando

Sin embargo, ese no fue el único pedido que Sarah Burlando le hizo a Papá Noel este año. Según reveló Barby Franco, la pequeña soñaba con algo más: tener su propia habitación para hacer pijamadas. Un deseo simple en apariencia, pero que escondía detrás meses de trabajo, planificación y una puesta en escena que terminó convirtiéndose en uno de los regalos más especiales de esta Navidad.

Una habitación soñada para pijamadas y juegos

La gran sorpresa para Sarah Burlando fue su nueva habitación, diseñada especialmente para el juego, el descanso y los encuentros con amigas. El espacio es minimalista y funcional, con una cama tipo litera en forma de L que se roba todas las miradas. En la parte inferior cuenta con dos camas, una de ellas doble, mientras que en la parte superior se armó una estructura con forma de casita.

El acceso también fue pensado al detalle: para subir, una escalera práctica donde cada escalón funciona como gaveta, y para bajar, una divertida resbaladilla que convierte la rutina diaria en un juego. Como broche final, la decoración incluye una palmera y un oso gigante, que aportan calidez y un aire lúdico al ambiente. “Fue un laburo de muchos meses”, contó Barby, orgullosa del resultado.

El exclusivo regalo de Fernando Burlando para Barby Franco

Mientras Sarah Burlando cumplía su deseo navideño, Barby Franco también recibió una sorpresa de alto impacto. En la mañana del 24 de diciembre, la modelo mostró el regalo que le hizo Fernando Burlando: nada menos que una Tesla Cybertruck real, uno de los vehículos más exclusivos y codiciados del mundo.

“Me lo regaló Burlando para Navidad. Fue una sorpresa. Yo lo quería hace mucho y cayó con la Cyber a la puerta de casa y casi me muero”, confesó Barby Franco, todavía emocionada. Según se sabe, en Argentina hay muy pocas unidades y su valor ronda los 300 mil dólares, lo que convierte al obsequio en una verdadera joya sobre ruedas. Así, entre deseos cumplidos, lujo y mucha ilusión, la influencer y Sarah Burlando vivieron una Navidad que combinó gestos de amor y regalos impresionantes.