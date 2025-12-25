El mensaje de Roberto Petersen sobre la salud de su hermano, Christian Petersen: "Estos días tan difíciles"

El viernes 12 de diciembre, Christian Petersen sufrió una descompensación al momento que descendía del volcán Lanín, en Neuquén, en el marco de una actividad recreativa. Desde entonces, se encuentra internado en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, con un diagnóstico de falla multiorgánica. Ante el grave cuadro, desde el círculo íntimo del chef se mantuvo un gran hermetismo, hasta este 24 de diciembre que emitieron un comunicado en redes sociales y Roberto Petersen sumó palabras sobre esta situación que atraviesan como familia.

El mensaje de Roberto Petersen

Roberto y Christian Petersen son una de las duplas gastronómicas que ganaron gran popularidad debido a sus diversas participaciones en ciclos televisivos. Los hermanos se muestran muy unidos delante y detrás de cámaras, unidos por su vida codo a codo y su pasión por la cocina, que los llevó a trabajar juntos y coleccionar reconocimientos por sus programas.

Por ello, en medio de este complicado momento que atraviesa Christian Petersen se especulaba sobre la posibilidad de la emisión de declaraciones por parte de Roberto. Sin embargo, la familia del chef este 24 de diciembre, con motivo a ser una fecha muy especial donde la reunión con seres queridos es una tradición en la Nochebuena, rompió el silencio y emitió un mensaje sobre la situación que viven.

"Gracias a un certero diagnóstico del guía contratado, Chris fue derivado hace 10 días al Hospital de Junín con un importante estrés físico debido al excesivo esfuerzo realizado para hacer cumbre en el volcán Lanín, disparando un cuadro preventivo cardiológico, en el cual se centró toda la atención. Esta situación vivida en la montaña derivó en una fuerte descompensación multiorgánica, que por suerte fue evolucionando día a día", indicaron y agradecieron tanto la labor de los profesionales de hospital como los mensajes de cariño que reciben.

Roberto Petersen se unió a este comunicado pero también emitió uno personal: "Hoy quiero agradecer de corazón los mensajes de todos en estos días tan difíciles para nuestra familia". Y detalló sobre la salud de su hermano: "Chris viene día tras día, de a poco, recuperándose gracias al excelente equipo del Hospital de San Martín de los Andes Dr. Ramón Carrillo y por la fuerza que lo caracteriza"

De esta forma, Roberto Petersen y su familia, por primera vez desde el 12 de diciembre, se refirieron al preocupante momento que atraviesan por la salud de Christian Petersen, esperando su recuperación.