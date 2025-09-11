El mensaje de Morena Beltrán después de que confirmaran que Lucas Blondel quedó afuera de Boca por su culpa

Recientemente el nombre de Lucas Blondel volvió a ocupar espacio en la agenda deportiva, aunque esta vez, no por su rendimiento físico. El lateral de Boca Juniors perdió protagonismo en la consideración de Miguel Ángel Russo y las especulaciones apuntaron directamente a su vida personal, más precisamente a su relación con la periodista de ESPN, Morena Beltrán.

Morena Beltrán y Lucas Blondel

Según revelaron en distintos programas y redes sociales, Blondel habría sido señalado por compartir información del vestuario con su pareja, lo que generó malestar dentro del club. Aunque nada fue confirmado oficialmente, la especulación se intensificó y ahora es seguido de cerca tanto por el cuerpo técnico como por los hinchas.

Las acusaciones hacia Lucas Blondel cómo el “buchón” del vestuario

Varios periodistas especializados en la actualidad del club dieron a conocer versiones que reforzaron el rumor. Gabriel Anello, en el programa Fútbol sin Manchas, aseguró: “Blondel no juega porque Riquelme cree que es el buchón del plantel... pero todos saben que el verdadero buchón es Cavani”. A estas palabras se sumó Pablo Carrozza, quien en su cuenta de X también apuntó a la misma línea, alimentando la controversia.

Las acusaciones, sin embargo, no tuvieron respuesta por parte del club ni de los protagonistas. Boca mantuvo el hermetismo habitual y tanto Lucas Blondel como Morena Beltrán optaron por no referirse al tema públicamente, lo que dejó espacio para que las especulaciones crecieran.

El silencio de Morena Beltrán y el trasfondo romántico

Frente a las múltiples versiones que circularon en redes sociales y medios, Morena Beltrán eligió el silencio como respuesta. La periodista deportiva no realizó declaración alguna en sus redes sociales, donde suele tener gran actividad. Su perfil bajo en este contexto se interpretó como una estrategia para evitar amplificar los rumores y continuar con su rutina laboral sin dar lugar a polémicas.

Morena Beltrán y Lucas Blondel

Cabe recordar que la relación entre Morena Beltrán y Lucas Blondel comenzó a fines del verano de 2023 y fue confirmada públicamente en enero de 2024, cuando ambos compartieron una foto juntos en redes sociales. Desde entonces, han mantenido el vínculo con cierta reserva, compartiendo momentos en pareja de manera esporádica y cuidando su intimidad frente a la exposición mediática.