El look match de Francesca Icardi y Rufina Cabré con el que marcaron la tendencia de las fiestas teens

Wanda Nara y la China Suárez son conocidas enemigas mediáticas desde hace años, y no dudan en mostrar su rivalidad en las redes sociales y sus estilos fashionistas. Sin embargo, sus hijas, Francesca Icardi y Rufina Cabré, tuvieron un match de moda que sorprendió a todos y que dio de qué hablar. Ambas pasaron la Navidad en la casa de los sueños, y optaron por un atuendo ideal para las fiestas y la ropa teen, marcando la tendencia de la temporada.

La coincidencia fashionista de Francesca Icardi y Rufina Cabré en su Navidad en conjunto

Mauro Icardi y la China Suárez pudieron pasar unas emocionantes fiestas junto a todos sus hijos y a sus seres queridos. Francesca e Isabela fueron a la casa de los sueños, mientras su mamá lo disfrutaba en Punta del Este. Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña disfrutaron junto a su mamá, entre cartas a Papa Noel y un gran árbol de Navidad en la Argentina. Sin embargo, lo que llamó la atención de los usuarios fue la coincidencia fashionista que las dos hijas mayores tuvieron al momento de marcar la tendencia teen.

Mauro Icardi y la China Suárez subieron las mejores fotografías con sus pequeños, donde se destacó el amor por el total black. Ambas adolescentes optaron por el vestido ceñido negro, con una leve diferencia en el de Cabré con volados estilo princesas. Por último, lo cerraron con unas botas de caña alta, con también algunas diferencias. Mientras que el de Rufina era con caña arrugada y en V, el de Francesca eran rectos, estilo equitación.

Wanda Nara y la China Suárez marcaron sus diferencias, incluso en las fiestas que ambas compartieron. Por un lado, la conductora de MasterChef Celebrity optó por hacer algo más bien íntimo, con sus papás, su hermana Zaira, su pareja Martín Migueles, y los hijos de ambas mujeres. Por el otro lado, la actriz hizo una gran reunión con sus seres queridos en la casa de los sueños de la Argentina. Con una gran mesa y decoración de moños, la mediática pareja optó por unas grandes fiestas acompañados de todos los menores y los mayores.

A pesar de sus diferencias y su guerra mediática, sus hijas coincidieron en las tendencias para las fiestas teen, e impusieron lo mejor de la moda en una Navidad compartida. Francesca Icardi y Rufina Cabré demostraron ser impulsoras en la moda, y dejaron a las redes sociales comentando al respecto. Los usuarios no tardaron en notar el match fashionista y dejaron sus opiniones en los diferentes posteos donde aparecen las dos adolescentes.

