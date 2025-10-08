Valentina Cervantes mostró la tierna travesura de su hijo, Benjamín, y cautivó a todos

Valentina Cervantes se encuentra en Buenos Aires acompañada de sus hijos ya que está en plenas grabaciones de MasterChef Celebrity, el concurso de cocina que conduce Wanda Nara y que se estrena el próximo martes 14 de septiembre. La influencer equilibra su vida como concursante y como mamá de dos niños chiquitos, los cuales muestra a menudo en sus redes sociales.

El crecimiento y el desarrollo de los chiquitos son una fuente de ternura para sus más de 2,8 millones de seguidores, quienes celebran las ocurrencias de los herederos de Enzo Fernández en cada publicación que realiza la creadora de contenidos. Sin embargo, en esta oportunidad, Benjamín, de un año y cinco meses de edad, sorprendió a todos con una pícara travesura que, por supuesto, fue difundida en redes sociales.

Enzo Fernández y Valentina Cervantes junto a sus hijos | Instagram

La alocada travesura de Benjamín, el hijo menor de Valentina Cervantes

Valentina Cervantes se ganó el cariño de sus seguidores no sólo por su simpatía y sencillez, sino también por su rol como mamá. A diario, la creadora de contenidos muestra orgullosa el crecimiento de Olivia y Benjamín, los hijos que tuvo fruto de su amor con Enzo Fernández. Las postales familiares se ganan los likes y comentarios de todos los fanáticos de la joven pareja y de sus herederos.

Por esta razón, la participante de MasterChef Celebrity mostró una pícara travesura que realizó el más chiquito: con tizas de colores en mano, Benja le rayó un mueble a su abuela. “Escuchame una cosa, ¿te dejó la abuela pintarle acá?”, dijo anonadada Valentina, quien dejó todo registrado en su cuenta personal de Instagram. El niño, asentó con un rotundo “sí”. Acto seguido, se dispuso a notificar a la dueña del objeto de madera: “Abuela, vení”.

“Dice Benja que vos lo dejaste pintar”, le comunicó la pareja del jugador a la mujer mientras el pequeño artista seguía trazando líneas. “Por favor, ¿qué le hicieron a mi casa? ¡No!”, exclamó la señora llevándose sus dos manos a la cara sumándose al acting. “¡Ese es mi mueble, no se pinta! ¿Por qué le hacés eso a la abuela?”, añadió mientras el infante y su hermanita Olivia la miraban con atención. El chiquillo, sin hacer demasiado caso, siguió llevando a cabo su hazaña y coloreando la madera. “No, dijo que no, se enoja la abuela”, dijo Valentina quien no dejó de firmar la secuencia. “¿Por qué le hacés estos quilombos a la abuela? Eso no es un pizarrón”, señaló.

El plot twist de esta historia fue que tanto Olivia como Benjamín siguieron dibujando lo más campante la mesa ubicada en el recibidor de la residencia de la matriarca. Ante esto, Valentina Cervantes escribió: “Obviamente, después le limpiamos el mueble”. No obstante, de fondo se pudo escuchar el nivel de indignación que manejaba la señora: “Hacen cualquier cosa tus hijos. Son un desastre”. La joven, sentenció: “Son libres ellos”. De esta manera, una vez más, la influencer dejó que sus descendientes exploren texturas y formas en diferentes superficies, incluso hasta en los cuales no estaban aptos para garabatos infantiles.

NB