El tenso e inesperado cruce que protagonizó Valeria Mazza en Bailando con las Estrellas: "Todos hablan"

Valeria Mazza es la flamante co-conductora de Bailando con las Estrellas, el reality de talentos que se emite en uno de los canales más importantes de la televisión abierta de España. Allí, la afamada top model realiza intervenciones que le ponen jugo al certamen buscando ir más allá del talento sobre la pista. Tal es así que abordó la situación personal de Matías Roure, un bailarín argentino, con su partenaire, pero al artista, al parecer, no le cayó nada en gracia que incursionara sobre su privacidad.

Valeria Mazza tuvo un incómodo encuentro Matías Roure

Bailando con las Estrellas es uno de los realities shows con más repercusión de España. En cada gala, los artistas 13 artistas lucen sus coreografías ante la atenta mirada del jurado y de los conductores Jesús Vázquez y Valeria Mazza, que realizan intervenciones hablando con los concursantes. En la última emisión del programa, la famosa y el bailarín argentino Matías Roure mantuvieron un tenso encuentro que llevó a la conductora de Telecinco a ponerle los puntos con elegancia.

Valeria Mazza | Instagram

Todo comenzó cuando, en la anteúltima presentación de los participantes y una vez finalizada la performance, la empresaria le consultó sobre su relación con su bailarina, Sara Orriols, ya que se rumoreaba de que había nacido el amor entre ellos. Ante la evasiva del joven y la insistencia de los allí presentes, contó severamente irritado: “Pero yo no te puedo contar todo. Eso se llama intimidad”. Sin filtros y con un glamour único, la presentadora lanzó: “Mira, yo te quiero decir una cosa acá, en Bailando con los Estrellas no hay intimidad”.

Este episodio se volvió aún más complejo cuando, en la sala de ensayo, Roure no pudo ocultar su fastidio ante cámaras y realizó un duro descargo contra ella: “Yo creo que esa noche, ¿sabés qué le pasó a Valeria? No le funcionaban los frenos”. Acto seguido complementó: “No supo frenar. Y hay temas en los que tenés que frenar. Tenés que tener una moral y frenar”.

Durante la última gala del programa español, los protagonistas se volvieron a ver las caras. El cordobés, sin pelos en la lengua, retomó el tema y enfrentó a su compatriota. “Pero hoy estás como más tranqui, es verdad. No sé si meditaste hoy”. Con altura y elegancia Valeria abordó el asunto desde otra perspectiva buscando la conciliación: “A ti también, Sarita, ¿qué es lo que les molestó? ¿Cómo se pregunta? Yo quiero saber, desde que ustedes llegaron aquí, desde el primer ensayo, entre ustedes dos hubo chispa, todo el mundo lo habla. Todos hablan de la chispa que hay entre ustedes, que sí, que no, jugamos con esto”. Roure aclaró tajante: “Yo te dije que hay una magia que no se puede explicar. Eso está pasando”, a lo que la fashionista de alta costura cerró: “Perfecto”.

Matías Roure y su bailarina | Twitter

De esta manera, Valeria Mazza dejó marcado su rol dentro de Bailando con las Estrellas, un reality que, además de mostrar el talento entre sus concursantes, también incursiona en los temas complementarios que se generan dentro de dicha atmósfera televisiva. Los romances, las lesiones, las enemistades y las lesiones forman parte de un gran show del cual los aficionados no pueden escapar sabiendo bien cuales son las reglas del juego.

NB