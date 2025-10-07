Evangelina Anderson y Valentina Cervantes más juntas que nunca: la impensada actividad que comparten como vecinas

Evangelina Anderson y Valentina Cervantes comparten más que la residencia en el exclusivo Chateau Libertador. En medio de sus respectivas agendas en Buenos Aires, ambas comenzaron a coincidir en una actividad que las une como vecinas y que suma nuevos momentos compartidos en esta nueva etapa.

La actividad que unió más que nunca a Evangelina Anderson y Valentina Cervantes

Evangelina Anderson y Valentina Cervantes coinciden en algo más que la ubicación dentro del reconocido Chateau Libertador y las grabaciones de MasterChef Celebrity. Mientras cumplen con distintos compromisos laborales en Buenos Aires, la modelo y la influencer comenzaron a encontrarse en una rutina que las vincula como vecinas y que suma instancias compartidas.

En las últimas horas, la presentadora compartió en sus historias de Instagram una imagen donde se la podía ver compartiendo con un grupo de amigas. En el posteo, se la podía ver junto a la novia de Enzo Fernández y dos amigas más en el gimnasio del edificio, en plena rutina de entrenamiento: “El grupito de spinning del Chateau”.

La actividad compartida entre Evangelina Anderson y Valentina Cervantes sorprendió a muchos, ya que no se conocía públicamente que ambas tuvieran una amistad cercana. Sin embargo, el entrenamiento en grupo y la convivencia como vecinas parecen haber generado un vínculo cotidiano que va más allá de lo profesional.

Además, desde hace unos días, las modelos son compañeras en la nueva edición de MasterChef Celebrity, que estrenará en los próximos días por la pantalla de Telefe. La participación de ambas en el reality de cocina suma un nuevo acercamiento entre ellas, lo que las podría llevar a compartir cada vez más momentos fuera del set.

Cabe destacar que Evangelina Anderson volvió a instalarse en Argentina luego de su separación de Martín Demichelis, tras más de 15 años de relación. Por su parte, Valentina Cervantes se encuentra en el país por compromisos laborales, y aprovecha el tiempo para organizar su rutina mientras Enzo Fernández permanece en Europa.

La historia publicada por la presentadora dejó ver un costado más relajado de ambas, lejos de los flashes y las cámaras. El grupo de spinning se convirtió en una actividad compartida que suma entrenamiento y compañía, en un entorno que favorece la cercanía entre amigas. La participación en MasterChef Celebrity marcará un nuevo capítulo en sus agendas, y todo indica que la convivencia como vecinas puede ser un punto a favor para afrontar el nuevo desafío.

Evangelina Anderson y Valentina Cervantes continúan sumando momentos compartidos como vecinas en el Chateau Libertador.

