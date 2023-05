Valentina Zenere pasó por "El Hormiguero" y habló del éxito que vive de la mano de Élite, serie en la que protagoniza a Isadora. La actriz argentina se confesó y reveló el desafío que le supuso grabar la sexta temporada en la que tuvo que ponerle el cuerpo a numerosas escenas de sexo.

El personaje de Valentina en la quinta temporada terminó siendo víctima de una violación grupal que después denunció ante la policía. Su personaje tiene un trauma, y en el espacio de Antena 3 reconoció que interpretar a Isadora en esta nueva entrega fue "difícil".

Qué contó Valentina Zenere sobre las escenas de sexo en Élite

"Durante la grabación de la sexta temporada sí me cargué emocionalmente. Me siento responsable, porque creo que soy la cara y la voz de muchas otras. Pero me gusta que se abra un debate", explicaba. "En esta temporada, Isadora va a pasar por el estrés postraumático. Ha sido duro para todos, no solo para mí", declaró Valentina Zenere.

Además, en conversación con Pablo Motos, la joven contó cómo fue grabar su primera escena de sexo. Un reto complicado para ella viniendo de Disney, donde no existen escenas subidas de tono. "En Disney si se te ve una parte del corpiño en una escena cortan la secuencia. No te dejan lengua en el beso, no te dejan nada… Y yo de repente llega el guión y la escena de sexo era en el tercer capítulo en cuatro en una limusina. Y yo vale, cómo me enfrento a esto. Me emborracho", declaró.

Además, Valentina Zenere también contó de qué se trata la figura del 'coach de intimidad' en los rodajes: "Es una persona que pacta en vos y el director cómo va a ser todo, cuáles son tus límites, qué cosas sí quieres, qué cosas no quieres que se vean... Estableces tus límites y luego se lo comunican al director. Después tenemos un ensayo en el que se plantea toda la secuencia y se cuida todo. Lo que queremos nosotros y lo que quiere el director".

"Es un rol muy guay", aseguraba, antes de revelar un detalle que dejaba en 'shock' al presentador. "Siempre se intenta que cuando se graban estas secuencias sea con un equipo reducido y está todo muy cuidado. Por ejemplo, nos ponen una pelota inflable para evitar que se toquen las partes íntimas, como de silicona. Está todo súper cuidado". Este detalle dejó a todos los televidentes sorprendidos.

De esta forma, Valentina Zenere contó cómo se graban las escenas de sexo en Élite.

