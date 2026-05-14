Revés judicial para Rocío Marengo y Eduardo Fort: escándalo, estafas y deudas millonarias

En las últimas horas, se dio a conocer un fallo judicial vinculado con Eduardo Fort y Rocío Marengo que dejó expuesto un largo conflicto que mantienen con Karina Antoniali expareja del empresario y, madre de sus tres hijos mayores. Ante la decisión judicial, la mujer recibirá la millonaria suma de dinero que se le adeuda en relación a los tres jjóvenes.

Qué pasó entre Rocío Marengo y Eduardo Fort y Karina Antoniali

Rocío Marengo y Eduardo Fort vivien una gran historia de amor hace más de una década, aunque parte de su vínculo decidieron mantenerlo fuera de la exposición, desde hace un tiempo se muestran muy felices. Recientemente le dieron la bienvenida a su primer hijo en común, Isidro, cumpliendo uno de sus grandes deseos. Sin embargo, antes ya habían logrado conformar una familia con los tres hijos del empresario, fruto de su relación con Karina Antoniali, de quién se separó en 2014.

Pero aquella relación hoy vuelve a tomar gran relevancia siendo que en las últimas horas se dio a conocer que Eduardo Fort perdió una batalla judicial que mantenía con Karina desde hace un largo tiempo, ante una denuncia por parte de la mujer por una deuda de ocho años por la cuota de alimento de sus tres hijos en común, de ahora 25 y 16 años.

“Consiguió un pago retroactivo millonario con recursos a la Cámara e incluso a la Corte. Ganó en todas las instancias y ahora, él pagó”, reveló Nicolás Peralta en Sálvese quipen pueda (América). Ante el fallo judicial, quien se refirió al tema fue Rocío Marengo, quien apuntó directamente contra la expareja de su actual novio. "Entiendo que, a veces, hay acuerdos, hay estafas y la Justicia mira para un costado", expresó en SQP.

Y detalló: “Tengo entendido que Eduardo sintió que era una estafa lo que estaban haciendo porque no ganaba nada, a todo le decían que no. Gracias a Dios, todo llegó a su fin”. Además indicó que uno de los hijos de Eduardo Fort vive con ellos y son muy felices en la convivencia, y aún en este contexto Karina recibe la cuota alimentaria de él. :

Además, destacó que ella misma fue "castigada" por la mujer y que espera que esta resolución sirva para terminar con esta situación, aunque no se mostró esperanzada que esto suceda porque "conocipendola , a veces las cosas no terminan”. De esta forma, se puso fin a un problema judicial entre Rocío Marengo y Eduardo Fort y Karina Antoniali, aunque segpun la predicción de la conductora esto no será suficiente para ponerle fin a los conflictos entre ellos.