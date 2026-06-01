Antonela Roccuzzo, Caro Calvagni y Valentina Cervantes: la moda y el negocio en el mundo empresarial

Muchas de las llamadas "mujeres de la Selección" se convirtieron en las grandes influencers de la moda. Sus apuestas por los looks sporty chic demostró la gran variedad de looks que se pueden lucir, manteniendo la comodidad de las prendas deportivas y lo elegante de algunos de los colores tendencias que se suman a esta estética. Sin embargo, si se habla de influencias y moda, se nombra a tres mujeres que, no solo dieron paso como modelos, sino que también apostaron a un negocio fashionista bajo su nombre. Ellas son Antonela Roccuzzo, Caro Calvagni y Valentina Cervantes.

Las parejas de Lionel Messi, Nicolás Tagliafico y Enzo Fernández se volvieron de las mujeres de la Selección más observadas por los expertos de la moda, y que lograron llevar las prendas deportivas a una apuesta chic para el día a día, fusionándolo con colores tendencia de otros estilos o con prendas sofisticadas y sastreras. Sin embargo, su amor por la moda no quedó solo en ser influencias, sino también en explorar sus propios gustos a través de negocios como son Soft Lux, Calvagni y Twentyfour en los que son parte del proceso creativo o figura de marzas, donde exploran sus decisiones personales y hacen diferencias dentro del sporty chic.

Antonela Roccuzzo, Caro Calvagni, Valentina Cervantes

Los negocios en la moda de Antonela Roccuzzo, Caro Calvagni y Valentina Cervantes

Antonela Roccuzzo, Caro Calvagni y Valentina Cervantes son de las mujeres de la Selección que dejaron en claro que su pasión por la moda no va solo por lucir las mejores prendas tendencias e imponer estilos cómodos. Las tres coinciden en una estética que fusiona lo deportivo con lo elegante, usándolo en su día a día. Es por eso que apostaron por seguirlo en un negocio que las ayude a explorar sus elecciones personales. Cada una abrió su lado más empresarial, mientras lo mezclaron con su estilo de modelaje.

Antonela Roccuzzo es una de las modelos más importantes y el rostro de grandes firmas internacionales. Es por eso que Adidas Sportswear escuchó su búsqueda personal por la moda y la hizo protagonista de una cápsula. Soft Lux es la colección que pone en el ojo público el estilo de la modelo, diseñada bajo el concepto de estilo effortless y sporty que sigue en su vida cotidiana. Desde siluetas relajadas, texturas suaves y frescas, y una paleta de colores orgánicos y minimalistas, la rosarina deja en claro su lado más empresarial, exponiendo su propio estilo dentro del sporty chic, y de la mano de una de las firmas más importantes alrededor del mundo.

La cápsula de Antonela Roccuzzo

Por su parte, Caro Calvagni también encontró en la moda y los negocios su sueño hecho realidad, y no tardó en convertirse en una de las influencers con mirada en la moda hecha por y para las girls. Con su marca de ropa deportiva Calvagni, dejó en claro su elección por la comodidad para realizar todas las actividades deportivas, y mantener a sus seguidoras contentas durante cada ocasión. Si bien sus campañas encierran las prendas más clásicas, como tops, calzas, short y faldas deportivas, le dio una vuelta de tuerca a la mirada sobre este estilo, enfocándose más en su amor por lo elegante y sensual.

En las últimas apuestas, demostró que no es necesario los colores llamativos para que una prenda de deportes sea llamada como tal. Por el contrario, apuntó a una paleta de tonalidades neutras, siguiendo mucho el minimalismo actual de los mocha mousse, negros, blancos y grises. De esta manera, su ropa podía ser combinación perfecta con atuendos sastreros, elevando la mirada hacia las mujeres que buscan combinar comodidad con elegancia.

El negocio de Caro Calvagni

Por último, en las primeras semanas de abril del 2026, Valentina Cervantes demostró que también quiso fusionar su amor por la moda con los negocios. Es por eso que, junto a Enzo Fernández, decidieron emprender una marca de ropa que refleja su estilo de vida y sus coincidencias fashionistas. Twentyfour es el nuevo proyecto familiar, que se piensa en combinar comodidad, diseño y funcionalidad en prendas inspiradas en los viajes y la rutina cotidiana de la familia Fernández.

Con tonalidades neutras, que varían del beige al total black, la mirada está puesta en la comodidad que busca el usuario al vivir una vida atareada de viajes y movimientos fuera de su hogar. Es por eso que decidieron abrir su negocio de moda, acompañados de sus amigos y familia que fueron parte de la promoción oficial en la Argentina. De esta manera, fusionaron su amor por la moda con el estilo en común que maneja la pareja, formando otro nuevo estilo dentro del sporty chic.

El nuevo negocio familiar de Valentina Cervantes

Antonela Roccuzzo, Caro Calvagni y Valentina Cervantes fusionaron la moda con los negocios, y cada una emprendió con su estilo, dejando en claro que comparten el sporty chic. Entre cápsulas, apuestas 100% deportivas y un estilo de vida viajero, las mujeres de la Selección demostraron por qué son las influencias de la moda más observadas por los expertos, y se unieron en su modo más empresarial.

A.E