Vero Lozano sorprendió a Marixa Balli por su cumpleaños y la dejó sin palabras al revelar su verdadero nombre

Vero Lozano sorprendió con un festejo especial para Marixa Balli, en una jornada marcada por gestos de afecto y detalles que llamaron la atención. La celebración incluyó momentos preparados con dedicación y un dato inesperado que aportó un matiz distinto al homenaje. Con un clima festivo y la participación de amigos, el encuentro se convirtió en un espacio donde se destacaron recuerdos de toda su carrera.

Vero Lozano dejó sin palabras a Marixa Balli tras revelar su verdadero nombre

Marixa Balli celebró su cumpleaños en el programa de Vero Lozano, acompañada por sus compañeros de Cortá por Lozano (Telefe). Durante la apertura del ciclo, comenzó con todos los panelistas cantando el feliz cumpleaños y con la conductora saludando: “Que lo cumplas muy feliz a la señora Marixa Balli”. Ante los aplausos y el cariño del equipo, la artista agradeció las atenciones con una sonrisa.

Marixa Balli

La sorpresa llegó cuando la presentadora reveló el verdadero nombre de la cantante: “Un día como hoy nacía la señora Laura Cavalli”. La reacción de la artista fue inmediata: “Ay, por Dios”, expresó entre risas y sorpresa. En ese momento, recordó que nació en la Clínica Modelo de Mar del Plata, un lugar que ya no existe. Rápidamente recibió comentarios que destacaban que deberían colocar una placa en el sitio para reconocerlo, a lo que feliz respondió: “Sí, me pusieron en la vereda una placa”.

En su relato, Marixa Balli recordó que a los ocho años dejó Mar del Plata para viajar a Buenos Aires y probarse en el Teatro Colón. “A los 8 años dejé Mar del Plata y viajé a Buenos Aires para probarme en el Colón. Porque mi profesora de danza les había dicho a mis papás que yo tenía mucha condición”, explicó. Su padre, incrédulo, accedió a llevarla al examen. De 400 alumnas inscriptas, solo quedaron 46, y ella fue una de las seleccionadas. “Papá se quería morir, no lo podía creer”, comentó entre risas.

Luego de la selección, la familia tuvo que reorganizar su vida para acompañar la carrera de la artista. Su papá, gerente de un banco en Mar del Plata, fue trasladado a La Plata para poder cumplir con las nuevas exigencias. “Nosotros teníamos una propiedad en Lomas de Zamora y papá nos dijo que él nos llevaba al Colón y después se iba a trabajar. Y era todo sin autopista. Mis papás siempre fueron muy compañeros”, recordó. La artista destacó el esfuerzo y los sacrificios familiares que marcaron su infancia y que fortalecieron la unión entre ellos.

La emotiva sorpresa de Vero Lozano a Marixa Balli por su cumpleaños

En otro tramo del programa, Vero Lozano mostró un homenaje especial que prepararon para Marixa Balli. El video repasó momentos icónicos de su carrera, desde la popular canción La Cachaca, pasando por sus presentaciones en escenarios emblemáticos, hasta su participación reciente en MasterChef Celebrity. Cada fragmento estuvo acompañado por gestos de cariño de sus compañeros y la emoción de la homenajeada.

La sorpresa de Vero Lozano a Marixa Balli

Por otro lado, el festejo incluyó una torta que se convirtió en protagonista de la celebración. De gran tamaño y con decoración llena de color, estaba cubierta por un glaseado en tono crema y detalles en espirales naranjas que aportaron carácter. En la parte superior se dispusieron flores en tonos como rosa, rojo y blanco, que marcaron el aire festivo de la jornada. Los detalles que agregaron resaltaron sobre el fondo claro, logrando una estética llamativa.

La celebración por el cumpleaños de Marixa Balli combinó los recuerdos de su infancia y los sacrificios de su familia con un gesto cargado de cariño por parte de sus seguidores. El relato personal de la cantante y el homenaje integraron un momento que combinó anécdotas, gestos de cariño y detalles inesperados, cerrando un festejo que puso en primer plano tanto su carrera profesional como personal.

Marixa Balli

Vero Lozano fue parte de un festejo que combinó recuerdos personales y gestos preparados con dedicación para homenajear a Marixa Balli en su día. La celebración reunió momentos que destacaron la trayectoria de la artista y detalles que sorprendieron a todos, logrando un clima especial que reflejó tanto la historia como el recorrido de la cantante dentro del mundo del espectáculo.

VDV