Confirmaron la separación de Marcelo Tinelli y Rossana Almeyda

Marcelo Tinelli volvió a quedar en el centro del huracán mediático luego de que nuevos rumores sobre su vida sentimental salieran a la luz. Y es que, a pocas semanas de haber blanqueado su romance con Rossana Almeyda, comenzaron a circular versiones que indican que la pareja habría decidido ponerle una pausa al vínculo.

Marcelo Tinelli

La información fue dada a conocer en LAM, donde Pepe Ochoa aseguró que el conductor y la exmodelo habrían tomado la decisión de distanciarse de común acuerdo. La noticia llamó la atención no solo por el corto tiempo que llevaban juntos, sino también por el particular motivo que habría desencadenado la ruptura.

Qué dijeron en LAM sobre la separación de Marcelo Tinelli

Fue Pepe Ochoa quien confirmó la separación de Marcelo Tinelli: "Tomaron la decisión de separarse por un proyecto que tiene él ahora. Entonces, prefieren distanciarse, él que haga su vida soltero y después, cuando termine, ver", aseguró el panelista. Según explicó, la decisión habría sido conversada entre ambos debido a un compromiso laboral que mantendrá al conductor fuera del país durante un tiempo: "Llegaron a esa conclusión, que preferían que en este momento, dado que él viaja cortar con lo que estaban construyendo", agregó.

La separación del conductor tomó a todos por sorpresa pues, se trata de un vínculo bastante reciente: "Son una pareja de muy poco tiempo. Te diría dos meses", afirmó Pepe Ochoa. Además, el panelista describió la manera en que Marcelo Tinelli suele involucrarse en sus relaciones sentimentales. "Él mete quinta y va porque le gusta el amor y le gusta estar en pareja", comentó al aire.

Cómo Marcelo Tinelli blanqueó su romance con Rossana Almeyda

Marcelo Tinelli y Rossana Almeyda comenzaron a mostrarse cerca en redes sociales con comentarios irónicos y eventos juntos. Los rumores sobre un romance crecieron durante varias semanas, alimentados por distintas apariciones y encuentros compartidos. Según se conoció, Pampita habría sido quien los presentó, ya que mantiene una amistad con la exmodelo argentina radicada en Miami.

Marcelo Tinelli y Rossana Almeyda

Sin embargo, fue el propio Marcelo Tinelli quien terminó despejando las dudas a través de sus redes sociales. Primero dejó entrever la presencia de Rossana en una reunión íntima y, poco después, compartió una imagen de una cena en la que se veía una mano de Rosana en la mesa. Ahora, después de aquel gesto que confirmó el romance, la pareja vuelve a quedar bajo los reflectores una vez más, esta vez por motivos diferentes.