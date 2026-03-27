Marixa Balli reveló por qué no fue madre: “Me dolió mucho”

En una entrevista con Martín Cirio, Marixa Balli habló como pocas veces de una de las decisiones que marcaron su vida personal: no haber sido madre. Lejos de tratarse de una elección, la artista explicó que fue una consecuencia directa de un episodio traumático que atravesó a los 30 años. El relato se remonta al año 2000, cuando sufrió un grave accidente automovilístico en la Ruta 2. En ese siniestro murió su pareja y ella quedó con secuelas físicas y emocionales profundas. “Obviamente que después de eso no pude quedar embarazada porque yo estaba destrozada”, explicó sobre las consecuencias que tuvo en su cuerpo.

Marixa Balli y el dolor de un deseo frustrado

Durante la charla, Balli puso en palabras lo que implicó atravesar esa pérdida. “El hecho de no poder quedar embarazada también me dolió mucho”, expresó, sin rodeos. Esa frase condensa una experiencia que, según contó, no solo fue física, sino también emocional. La imposibilidad de ser madre no estuvo vinculada a una decisión personal ni a una elección estética. Se trató, en cambio, de un hecho completamente externo que modificó su vida de manera abrupta.

Marixa Balli

En ese sentido, también se refirió a la mirada social que muchas veces recae sobre las mujeres que no tienen hijos. “No es que quise cuidar el cuerpo y no quise quedar embarazada. No es eso lo que me pasó”, aclaró. Con esa frase, marcó distancia de ciertos prejuicios sobre la maternidad. Su testimonio pone el foco en una realidad menos visible. La de quienes no fueron madres por circunstancias ajenas a su voluntad.

Marixa Balli y las secuelas del accidente

El impacto del accidente no terminó en lo físico. Balli contó que atravesó años de tratamiento psicológico para poder procesar lo vivido. “Tuve que tratarme en terapia muchos años”, recordó al hablar de las secuelas emocionales. Además, relató lo que significó atravesar una terapia intensiva en la que estuvo al límite de la vida. Esa vivencia, según explicó, modificó su forma de ver el tiempo y sus prioridades.

El proceso médico también fue complejo y se extendió durante años. Su cuerpo necesitó intervenciones y tratamientos prolongados que condicionaron su recuperación. En ese contexto, la posibilidad de un embarazo quedó completamente desplazada. Hoy, con distancia, Marixa Balli logra poner en palabras lo que durante mucho tiempo permaneció en silencio. No como una queja, sino como una explicación necesaria frente a una pregunta que se repite.