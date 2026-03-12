La particular reacción de Ian Lucas tras la eliminación de Evangelina Anderson de MasterChef Celebity

La competencia en MasterChef Celebrity (Telefe) ya entró en su estapa final y cada gala empieza a sentirse como una verdadera final. En la última eliminación del reality culinario de Telefe, Evangelina Anderson y Agustín “Cachete” Sierra quedaron fuera del certamen, un resultado que sorprendió a muchos seguidores del programa. Sin embargo, más allá de la salida de ambos participantes, hubo otra situación que llamó especialmente la atención. La reacción de Ian Lucas después de la eliminación de la modelo generó varios comentarios en redes, sobre todo porque el vínculo entre ellos había sido tema de conversación durante buena parte de la temporada.

Ian Lucas y Evangelina Anderson: rumores, desmentidas y un vínculo tenso

Durante las grabaciones de MasterChef Celebrity, Ian Lucas y Evangelina Anderson mostraron una relación bastante cercana frente a las cámaras. En más de una ocasión se los vio compartiendo momentos de buena onda dentro de la cocina del reality. Esa complicidad rápidamente despertó rumores sobre un supuesto romance entre ambos participantes. Mientras el influencer llegó a confirmar que había existido algo entre ellos, la modelo salió a desmentirlo de forma contundente. Ese cruce terminó generando tensión entre los dos. Según trascendió, después de esa situación Ian decidió dejar de seguir a Evangelina en sus redes sociales.

Desde entonces, el vínculo quedó marcado por cierta distancia. Por eso, cuando se conoció que la modelo quedaba eliminada del programa, muchos estaban atentos a ver cómo reaccionaba el influencer y su accionar tomó a varios por sorpresa. Mientras el jurado daba la devolución final y se definía la salida de Evangelina Anderson, las cámaras captaron a Ian Lucas con la mirada fija y atenta hacia el frente. El influencer seguía con atención el momento en el que se anunciaba el resultado, sin ocultar la tensión que se vivía en la cocina. "Me pone muy triste por los dos, dos personas que quiero muchismo", confesó.

Ian Lucas y su particular reacción tras la eliminación

Sin embargo, lejos hacer demasiadas referencias directas a Evangelina, Ian Lucas eligió enfocarse en su propio presente dentro de la competencia. A través de sus historias de Instagram, compartió un mensaje agradeciendo el apoyo que recibe de sus seguidores. “No puedo responder todos los comentarios lindos que estoy recibiendo de MasterChef, seguimos en carrera”, escribió, y en el mismo posteon también destacó todo el esfuerzo que viene poniendo para avanzar en el programa.

Tras la eliminación de Evangelina Anderson, Ian Lucas celebró en redes su continuidad en MasterChef Celebrity y compartió fotos con Cachete Sierra.

El influencer contó que se preparó mucho para afrontar el desafío del reality. “No saben todo lo que trabajé, estudié, tuve clases de cocina todos los días. Terminaba de grabar y tenía clases de cocina a la noche”, explicó. Con esas palabras dejó en claro que su foco está puesto en seguir creciendo dentro del certamen. Incluso lanzó una frase bastante picante para quienes lo critican: “Dejé la vida para estar ahí, así que gracias a los que tiran la mejor siempre y a los que no… me chupa un hue…”.

Más tarde también compartió otras historias relacionadas con el programa. En una de ellas aparece celebrando junto a Marixa Balli haber llegado a una nueva instancia del reality y escribió: “Un pasito más”. Además, publicó una foto con Cachete Sierra después de su eliminación y le dedicó un mensaje corto pero carioñoso: “Mi hermano”, de esta manera, Ian evitó mencionar a Evangelina Anderson y prefirió centrarse en su propio recorrido dentro de MasterChef Celebrity.