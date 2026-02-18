Un video inédito de Marixa Balli volvió a circular en redes sociales y generó fuerte repercusión mediática. Se trata de un material grabado cuando la artista tenía apenas 20 años y que fue enviado al programa Ritmo de la Noche, ciclo conducido por Marcelo Tinelli que marcó una época en la televisión argentina.

Marixa Balli y Marcelo Tinelli, protagonistas de una historia que comenzó en la televisión

El video que Marixa Balli le envió a Marcelo Tinelli cuando tenía 20 años

El registro audiovisual corresponde a la sección “La Diosa del Verano”, un segmento que presentaba jóvenes aspirantes a figuras del espectáculo. En las imágenes, se la puede ver a Balli caminando por la playa, sonriente y segura frente a cámara, presentándose ante el conductor y el público.

El clip muestra a una Balli joven, en los inicios de su carrera, mucho antes de consolidarse como vedette, empresaria y figura mediática. Para muchos usuarios en redes, el video representa el punto de partida de una trayectoria que luego se expandió en teatro de revista, televisión y música, donde logró instalar su nombre como una personalidad fuerte

Qué era Ritmo de la Noche

Ritmo de la Noche fue uno de los programas más exitosos de la década del noventa, con altos niveles de audiencia y una fuerte impronta en la cultura pop argentina. Desde ese espacio surgieron múltiples figuras que luego desarrollaron carreras propias en el espectáculo. La difusión del video también reabre el debate sobre cómo funcionaban los castings y segmentos televisivos en aquella época, cuando los aspirantes enviaban grabaciones para tener una oportunidad en pantalla.

Marixa y Marcelo protagonizando un divertido momento en Showmatch

Más allá de la anécdota, el video confirma que la relación profesional entre Marixa Balli y Marcelo Tinelli comenzó mucho antes de que trascendiera cualquier vínculo personal. Para muchos, este archivo es una pieza más del engranaje mediático que construyó parte de la historia del entretenimiento argentino.

