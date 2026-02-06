Esteban Mirol: “A Marixa Balli le parece mal que alguien diga que no compra ropa en Argentina y yo digo que no hay que ser hipócritas”

Lo que empezó como un típico cruce televisivo terminó convirtiéndose en uno de los enfrentamientos más inesperados del espectáculo. Esteban Mirol y Marixa Balli, excompañeros de MasterChef Celebrity (Telefé), protagonizaron un fuerte debate que escaló rápidamente cuando coincidieron en LAM (AméricaTV). El disparador fue la crítica de la exvedette al funcionario Luis Caputo, quien había admitido comprar ropa en el exterior por considerar que la local es demasiado cara. Desde entonces, ambos quedaron parados en veredas opuestas: ella defendiendo a los comerciantes nacionales y él poniendo el foco en los precios que enfrentan los consumidores.

“A ella le parece mal que alguien diga que no compra ropa en la Argentina y yo digo que no hay que ser hipócritas”, comentó. Para Mirol, la discusión excede lo mediático y refleja una realidad cotidiana. “La gente que puede salir al exterior invade los shoppings y ahora los más pobres tienen la suerte de contar con aplicaciones donde compran hasta un 70% más barato”, sostuvo. En esa misma línea, aclaró que no se trata de una postura antiindustria nacional. “Puedo defender lo nacional, pero no cuando me meten la mano en el bolsillo”, remarcó con contundencia.

Esteban Mirol en LAM (América TV)

Esteban Mirol vs. Marixa Balli: un debate que fue más allá de la TV

Durante la charla, el histórico periodista, con más de cinco décadas de trayectoria, insistió en que el intercambio no debería transformarse en un motivo de enojo. “Ella defiende a los comerciantes y yo a los consumidores”, resumió, marcando la diferencia central entre ambos planteos. También reveló que después del cruce no volvieron a hablar en privado, por lo que la tensión quedó sin resolución.

El enfrentamiento subió un escalón cuando Balli sugirió que la crítica podía estar vinculada a una supuesta invitación romántica que ella habría rechazado dos décadas atrás. La versión sorprendió a Mirol, quien la desmintió sin dudarlo. “A Marixa no tuve el gusto de conocerla hasta MasterChef, donde hablamos dos o tres minutos”, aseguró. Y agregó, visiblemente desconcertado: “Si ella cree que yo defiendo a la gente pobre porque no aceptó salir conmigo, eso es rebajar el debate a la nada”.

Esteban Mirol y la polémica que abrió otra discusión

Lejos de esquivar el tema, el exconductor de Telenueve respondió con ironía. “Si hace 20 años hubiese estado soltero y me cruzaba con Amelia Bence, Mirtha Legrand o Marixa Balli, claro que las hubiera invitado a salir: tres mujeres hermosas. ¿Qué tendría de malo reconocerlo?”, planteó. Incluso fue más allá al relativizar el supuesto rechazo. “Si eso hubiese ocurrido y me rechazaban, hoy tendría que estar agradecido. Gracias al rechazo estoy en pareja con una mujer increíble”, indicó.

Para Mirol, lo verdaderamente importante es que la discusión de fondo no se pierda. “Si el argumento es ese, el debate sobre los consumidores, la pobreza y los precios en la Argentina se ahogó en el Río de la Plata”, sostuvo con cierta frustración. También especuló con que el malestar podría estar relacionado con su mención a La Salada y a la promoción que Balli hizo de ese espacio en el pasado, aunque fue cuidadoso al aclarar que no pone en duda su integridad. “No tengo la menor duda de que Marixa es una mujer íntegra y luchadora”, afirmó, bajando el tono sobre el final.