Vero Lozano tuvo un accidente fashion en vivo y Wanda Nara reaccionó rápidamente

Vero Lozano vivió un momento inesperado mientras compartía escenario con Wanda Nara durante la presentación de MasterChef Celebrity. En pleno vivo, la conductora tuvo un accidente fashion que generó sorpresa y una rápida reacción de parte de la conductora, quien, sin poder evitar la risa, la ayudó a continuar con el ritmo del programa.

El accidente fashionista que vivió Vero Lozano durante la presentación de MasterChef Celebrity

Durante la presentación oficial de los participantes de MasterChef Celebrity, Vero Lozano protagonizó un momento inesperado que se convirtió en una de las postales más comentadas del evento. Mientras compartía escena con Wanda Nara, ambas encargadas de revelar los nombres de las figuras que competirán en el reality gastronómico, la conductora sufrió un accidente fashion en pleno vivo que fue resuelto con rapidez.

Vero Lozano

El episodio ocurrió cuando la presentadora se disponía a abrir una de las pelotitas que contenían los nombres de los famosos convocados. Vestida de gala para la ocasión, manipulaba con entusiasmo los elementos del sorteo cuando, de forma repentina, se le desprendió una uña postiza. Lejos de alterar el ritmo del evento, la situación fue abordada con espontaneidad y humor, tanto por ella como por la empresaria.

El programa consistía en dar a conocer a cada uno de los participantes que formaran parte de la nueva edición del reality gastronómico. En ese contexto, el accidente de Vero Lozano se dio en medio de la expectativa por conocer quiénes se pondrán el delantal en esta nueva temporada. La reacción de Wanda Nara fue rápida y cómplice: con una sonrisa, acompañó a su colega en el momento, logrando que la situación se integrara de forma natural.

Vero Lozano y Wanda Nara

A pesar del accidente de la uña, la presentación se desarrolló en un clima distendido, con guiños entre ambas conductoras y comentarios sobre los perfiles de los participantes. El accidente fashion, aunque menor, aportó un toque de espontaneidad que fue bien recibido por el público. La actriz, con la uña en la mano, continuó con la presentación sin perder el eje, demostrando su experiencia frente a cámara.

Entre los nombres revelados se encuentran figuras del espectáculo, el deporte y las redes sociales. La lista incluye personalidades como Emilia Attias, Pablo Lescano, Evangelina Anderson, Diego Schwartzman, Luis Ventura, La Joaqui, Momi Giardina, Alex Pelao, Valentina Cervantes, Esteban Mirol, Eugenia Tobal, entre otros. La expectativa por esta nueva edición de MasterChef Celebrity es alta y el anuncio oficial generó repercusión rápidamente.

Vero Lozano y Wanda Nara

Más allá del accidente fashion, la jornada estuvo marcada por la energía de Vero Lozano y Wanda Nara junto la curiosidad del público por conocer quiénes serán parte del certamen. La química entre las conductoras quedó en evidencia durante toda la presentación, y el episodio protagonizado por la uña postiza se convirtió en una anécdota más dentro del programa.

VDV