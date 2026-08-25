Qué fue de la vida de Inés Rivero, la argentina que triunfó con Victoria's Secret en los 90

Durante la década de los 90, muchas mujeres argentinas lograron imponer el nombre del país dentro del modelaje, gracias a su belleza, su carisma y esa cuota distintiva que los artistas nacionales exponen en el exterion. Inés Rivero es una reconocida exmodelo, nacida en la provincia de Córdoba, que conquistó las pasarelas internacionales más importantes del mundo. Saltó a la fama a nivel global tras convertirse de manera histórica en el primer ángel latino de la famosa marca de lencería estadounidense Victoria's Secret, un logro que la consolidó como una verdadera celebridad de la moda mundial junto a las figuras más destacadas de su época.

Actualmente, la cordobesa tiene 51 años de edad, y, tras residir durante muchos años en ciudades como Nueva York y Miami, decidió forjar nuevas raíces en Madrid, España. En el presente, su día a día se basa en una profunda etapa de introspección, algunos trabajos de modelaje y un estricto cuidado personal debido a su diagnóstico de esclerosis múltiple.

Inés Rivero

La carrera de Inés Rivero: la modelo de los 90' que llevó el nombre de la Argentina a lo más alto

Si hablamos de mujeres históricas en la industria de la moda y la representación del modelaje latinoamericano en la alta costura, no podemos pasar por encima los comienzos de Inés Rivero. Nacida en Córdoba, el 7 de junio de 1975, se ingresó en este universo de manera totalmente inesperada cuando tenía apenas 14 años. Su madre decidió enviarla a la reconocida escuela de modelaje Mannequins en su provincia natal, principalmente con la intención de corregir su postura al caminar. Sin embargo, su impresionante belleza y un metro ochenta de estatura le abrieron rápidamente las puertas.

Primero se trasladó a Buenos Aires y a los 17 años viajó a Tokio, Japón, antes de conquistar las capitales de la alta costura en Europa. A lo largo de los años 90, su magnética presencia cautivó a los diseñadores y marcas de alta costura más prestigiosos del planeta. Desfiló y protagonizó campañas para firmas icónicas de la talla de Chanel, Armani, John Galliano, Fendi y Christian Dior, lugares con los que sigue teniendo contacto en la actualidad, y guarda los mejores recuerdos.

La carrera de Inés Rivero: la modelo de los 90' que llevó el nombre de la Argentina a lo más alto

Sin embargo, su consagración definitiva ocurrió en 1998, cuando firmó un contrato exclusivo para convertirse en un ángel oficial de Victoria's Secret. Esto significó un hito histórico en su carrera, durante la época dorada, ya que fue uno de los primeros "Ángeles" de la marca, consolidándose como una de las pocas modelos argentinas en alcanzar la máxima élite de la moda internacional en los años noventa. De esta manera, participó de manera consecutiva en cuatro de sus famosos desfiles anuales hasta el año 2001n.

Mientras crecía con la famosa marca de lencería, su rostro ilustró las portadas de las revistas de moda más influyentes del mundo como Vogue y Elle. Además, se consagró, recientemente, al ser elegida por la prestigiosa revista Forbes como una de las 75 mujeres a seguir en 2024, un reconocimiento que reafirma su enorme e indiscutible impacto cultural y acompaña todos los logros conseguidos en sus años dorados.

La carrera de Inés Rivero: la modelo de los 90' que llevó el nombre de la Argentina a lo más alto

El presente de Inés Rivero: la familia que formó

Lejos de las pasarelas internacionales que formaron su carrera durante su juventud, la vida actual de Inés Rivero transcurre bajo una enriquecedora faceta de madurez e introspección a sus 51 años. Su mudanza a Madrid significó un gran renacer personal, y le permitió darle mayor importancia a la relajación en familia y el unirse con el amor.

En el plano afectivo, la cordobesa construyó una historia sentimental marcada por intensas etapas. A los 19 años, se casó con el fotógrafo francés Alé de Basseville. A los 24 años, contrajo su segundo matrimonio con el financista cubano Jorge Mora, con quien compartió tres años. Con él tuvo a su única hija, Maia Mora, quien hoy tiene 26 años y vive de forma totalmente independiente en Nueva York, con un perfil sumamente bajo, fuera de algunas postales que comparten sus padres.

Posteriormente, se casó por tercera vez con el empresario ecuatoriano Ernesto Estrada, una relación que se extendió durante diez años. En su presente amoroso en Europa, la exmodelo se muestra radiante y muy feliz acompañada por su nueva pareja, Alejandro Lafarga, el reconocido director ejecutivo de la empresa Madrileña Red de Gas. Juntos disfrutan de una armoniosa rutina que complementa a la perfección esta inspiradora etapa de redescubrimiento y autocuidado lejos del viejo modelaje.

Si bien se alejó de las exigencias del pasado, la moda no se fue de sus intereses. Incluso, recientemente, realizó una destacada producción de fotos para una reconocida revista de moda y participó como invitada de honor en la prestigiosa 3ª Edición de los Premios Academia de la Moda Española en Madrid, donde deslumbró con un sofisticado diseño de la firma local La Maison Malne. Así, la exmodelo mantiene su estatus de ícono internacional, mientras se enfoca en un tratamiento médico para su esclerosis múltiple.

El presente de Inés Rivero: la familia que formó

Esclerosis múltiple: la enfermedad con la que vive Inés Rivero

La esclerosis múltiple es una compleja afección de carácter crónico y progresivo que ataca directamente al sistema nervioso central . Esta enfermedad neurológica ocurre cuando el propio sistema inmunológico del cuerpo degrada por error la mielina, que es la capa protectora que recubre las fibras nerviosas. Inés Rivero comenzó a ser protagonista de rumores de cargar con esta enfermedad. Por lo que decidió romper el silencio y confirmar públicamente su diagnóstico en abril de 2020.

Lo hizo mediante una íntima y conmovedora entrevista concedida para la portada de la prestigiosa revista ¡Hola! Argentina. En aquella oportunidad, la pasarela quedó atrás para dar lugar a un mensaje de resiliencia muy profundo, donde relató con total crudeza y optimismo el inicio de su tratamiento médico. "En enero del año pasado empecé a sentirme rara y a los cuatro meses me diagnostican esclerosis múltiple", explicó. Con una enorme entereza frente a la adversidad, detalló: "Sí, tengo esclerosis múltiple. Soy una afortunada: me la descubrieron temprano. Pudieron diagnosticarme porque tengo dos lesiones: una en la parte posterior izquierda del cerebro y otra en la espina dorsal".

El presente de Inés Rivero

Lejos de que la enfermedad le provocara un frenaje a su vida, Inés Rivero demuestra en cada momento que es su etapa de disfrute y goce, tomándose la familia como centro de atención principal y el modelaje como una pasión imposible de apagar. Aquella joven que deslumbró al mundo como el primer ángel latino de la moda vive su vida en Madrid, donde busca un equilibrio perfecto con el autocuidado y la paz interior como las verdaderas prioridades de su rutina diaria.

A.E