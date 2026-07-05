Inés Rivero, a días de cumplir 51 años: la vida que construyó en Madrid entre la decoración y el tratamiento por la esclerosis múltiple

La trayectoria de la exmodelo argentina Inés Rivero resulta imborrable en la historia de la moda internacional. Oriunda de Córdoba, conquistó las capitales del mundo con su estilo único, siendo parte de desfiles junto a las figuras más destacadas de la industria y convirtiéndose en un rostro emblemático de la firma Victoria's Secret.

Tras años de alta exposición y de residir en ciudades como Miami, ella elige actualmente la tranquilidad de Madrid para construir una vida donde el cuidado personal por su tratamiento por esclerosis múltiple y la creación artística ocupan el lugar central.

Inés Rivero



La nueva vida de Inés Rivero en Madrid

El mayor desafío que afronta Inés Rivero en su vida actual es el diagnóstico de esclerosis múltiple, el cual recibió en el año 2020. La modelo, que el pasado 7 de junio cumplió 51 años, relató cómo esta condición requiere cambios profundos en su rutina diaria y una gestión constante de su energía para mantener su calidad de vida. "Tuve que hacer muchos cambios en mi vida", confesó la exmodelo en una entrevista para Hola España.

Inés Rivero y sus años dorados como modelo

Su enfoque hacia el ejercicio físico cambió radicalmente para priorizar la salud y la autonomía por encima de la estética. El centro de entrenamiento que la acompaña señala que, debido a su situación, ella requiere un enfoque de trabajo individualizado y respetuoso. "El ejercicio es salud, autonomía y calidad de vida", destacó su equipo, donde explican cómo el movimiento bien prescripto ayuda a gestionar las molestias lumbares y físicas.

Inés celebra con optimismo que su salud se mantiene estable. "La enfermedad no ha avanzado", comentó la modelo, permitiéndole disfrutar de su presente madrileño con serenidad.

Inés Rivero con look español

Inés Rivero y una nueva etapa creativa

Lejos de alejarse del ámbito creativo, Inés Rivero canaliza su pasión estética hacia nuevos horizontes fuera de las pasarelas. La ex modelo explora actualmente el mundo del diseño de muebles, donde vuelca su sensibilidad artística y su buen gusto en proyectos que le brindan un propósito renovado. Esta incursión le permite conectar con su faceta más artesanal, encontrando en el diseño una forma de expresión que le resulta satisfactoria y estimulante en esta nueva etapa de su vida en España.

En este plano personal, la ex supermodelo argentina tiene una única hija, Maia Mora, fruto de su matrimonio de tres años con el financista cubano Jorge Mora. Actualmente, Maia sigue su propio camino y vive de forma independiente en la ciudad de Nueva York.

Mientras construye este nuevo camino, Inés también reflexionó sobre el pasado de la industria que la vio nacer. En una conversación compartida en el podcast español We are personal, la modelo recordó los años donde los prejuicios sobre el cuerpo imperaban, contrastando esas vivencias con la actualidad.

Inés Rivero y su ija Maia

Durante aquel tiempo, admitió que existía el tabú de evitar las pesas por miedo a perder la silueta delgada que exigía el modelaje, una idea que hoy desmitifica completamente. "Estaba este mito o este tabú de decir: 'no hagas pesas porque te va a crecer el cuerpo'", relató Rivero sobre esas exigencias antiguas.

Hoy, tras dejar atrás la presión extrema de los años noventa y principios de los dos mil, Inés Rivero prioriza la fortaleza, el diseño y, sobre todo, una paz interior que define su exitosa vida en la capital española.