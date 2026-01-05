Qué fue de la vida de Paolo Bertoldi, el padre del hijo de Zulemita Menem

Paolo Bertoldi, el padre del hijo de Zulemita Menem, aparece en la memoria pública como protagonista de un capítulo que unió su vida a la de la familia Menem. La relación con la empresaria empezó cargada de emoción y complicidad, pero tras el nacimiento de Luca la situación de la pareja rápidamente cambió.

La vida de Paolo Bertoldi, el padre de Luca, el primer hijo de Zulemita Menem

Zulemita Menem

Empresario de origen italiano, su nombre se vinculó a la familia Menem a comienzos de los años 2000, cuando contrajo matrimonio con la hija del expresidente. La unión marcó un capítulo relevante en la vida personal de la empresaria, que en ese momento se encontraba en plena exposición pública y con proyectos familiares en marcha.

El casamiento por civil se celebró en Italia y reunió a figuras del ámbito político y social, aunque la gran ausencia fue la del político. La ceremonia fue íntima y marcó un acontecimiento que reflejó la importancia de la relación. Poco tiempo después, la pareja tuvo a su hijo, Luca Bertoldi, quien se convirtió en el centro de la vida de Zulemita Menem.

Zulemita Menem y Luca Bertoldi

Tras la separación, la vida de Paolo Bertoldi se mantuvo en un perfil más bajo. Su actividad empresarial continuó ligada a proyectos en Europa y Argentina, aunque sin la exposición mediática que tuvo durante su matrimonio. Con el paso de los años, su nombre dejó de aparecer en los titulares.

Cómo está actualmente la relación entre Paolo Bertoldi y Zulemita Menem

El vínculo entre Paolo Bertoldi y Zulemita Menem se transformó con el paso del tiempo, a pesar de lo conflictiva que resultó su separación. “Con el papá de Luca me casé, pero enseguida me separé”, recordó la empresaria en una entrevista con Héctor Maugeri en +CARAS. A su vez, reveló la importancia de sus hijos en su vida y cómo criarlos sola no fue una tarea fácil, pero que siempre la llenó de felicidad. “Criar a mis hijos sola es una tarea dura, pero es la mejor que te puede tocar. Dios no te da más en la espalda de lo que podés cargar”, comentó.

En este contexto, Zulemita Menem agregó que actualmente su relación con el empresario italiano mejoró. “Con Paolo tengo buena relación. Nos llevó mucho tiempo lograrlo”, continuó. Además, detalló que su hijo más grande se revinculó con su padre: “Su padre pasó sus últimos dos cumpleaños con él. Se queda en casa, tienen una hermosa relación”.

Zulemita Menem y Luca Bertoldi

Paolo Bertoldi, el padre del hijo de Zulemita Menem, permanece vinculado a su hijo, con un trato cordial con la empresaria. Así lo contó ella misma, dejando claro que le llevó tiempo volver a tener una relación buena, pero que hoy en día es la que perdura entre ambos.

VDV