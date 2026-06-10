Qué fue de la vida de Claudio García Satur, el protagonista de Rolando Rivas que hizo historia

La década de los 70 fue una época de oro para la televisión y el arte argentino. Muchos actores y conductores de renombre, comenzaron a marcar su paso por esos años. Claudio García Satur fue uno de los actores y galanes más icónicos de la televisión y el teatro, eternamente recordado por protagonizar la legendaria telenovela Rolando Rivas, taxista .

Su rol protagonista de la novela lo llevó a consolidar una carrera marcada por el éxito y el amor de muchos fanáticos que lo acompañan incluso en su actualidad. Sin embargo, y tras la fama que ganó con la telenovela histórica, la vida de García Satur dio un vuelco, manteniéndose en el cine y el teatro, pero alejándose de la farándula y los escándalos mediáticos. El actor formó una familia y se despidió de su carrera en el 2025, con una gran ovación de sus seguidores.

Claudio García Satur / Créditos: +CARAS

Claudio García Satur y su rol como protagonista de Rolando Rivas, taxista

Rolando Rivas, taxista fue una de las telenovelas argentinas históricamente icónicas. Creada por Alberto Migré, se emitió originalmente por Canal 13 entre marzo de 1972 y diciembre de 1973, alcanzando picos históricos de más de 40 puntos de rating. Entre sus protagonistas, se encontraba Claudio García Satur, Soledad Silveyra y Nora Cárpena. Las mujeres hacían del interés amoroso del actor, durante diferentes temporadas, creando una historia llena de enredos románticos y peleas de clases sociales.

La trama seguía a Rolando Rivas, un taxista porteño, humilde, de barrio y muy familiero, que evocaba todo con lo que los hombres de la época se sentían identificados. Sin embargo, la vida del protagonista cambia por completo cuando sube a su taxi a Mónica Helguera Paz, una joven rica, caprichosa y de la alta sociedad que atraviesa una crisis emocional. Esta telenovela marcó un quiebre histórico para la televisión argentina, ya que fue la primera en alejarse de los estudios cerrados y los llevó a las calles reales de Buenos Aires. De esta manera, popularizó el costumbrismo, mostrando la realidad de la clase obrera argentina, y provocó que algunas frases aparecieran en el habla cotidiana y el auto Siam Di Tella 1500 se volviera un ícono.

Claudio García Satur y Soledad Silveyra / Créditos: +CARAS

Claudio García Satur, con su excelente interpretación como Rolando Rivas, se volvió una identificación para los hombres de la época que, en aquel entonces, no eran fanáticos de las telenovelas. Sin embargo, muchos de ellos lograron engancharse con la historia, gracias a la representación del personaje en el lenguaje de café, el fútbol, los códigos de barrio y el oficio del taxista.

Tras el final de la exitosa novela, Satur se consolidó como actor y galán predilecto de la época y siguió haciendo crecer su fama en el cine de la pantalla grande. Títulos como La sartén por el mango (1972) y La piel del amor (1973), junto a Susana Giménez, lo lograron sacar del molde de Rolando Rivas, sin olvidar al querido personaje. Además, encontró su pasión en el teatro y en algunas novelas más de la televisión, haciendo crecer más su exitosa carrera.

Así es la vida hoy de Claudio García Satur: lejos de los medios y despedida de la actuación arriba del escenario

Mientras su carrera en el cine y el teatro seguía en aumento, Claudio García Satur se alejó de la farándula y los escándalos mediáticos con el transcurso de los años, y comenzó a formar una tierna familia. Por un tiempo, estuvo casado con la bailarina estadounidense Diana Reuter, y luego con la odontóloga con Susana Falbo. Nacidas de su segundo matrimonio, de quien se divorció a fines de la década de 1980, tuvo dos hijas que mantuvieron el bajo perfil, pero no dudan en acompañarlo en cada paso. Celeste y Guillermina siguieron su camino por la actuación del teatro, y convirtieron al actor en un abuelo orgulloso de tres nietos. Una vez más apostó al amor, con la prestigiosa actriz argentina Patricia Palmer, pero, a sus 88 años, decidió mantenerse soltero.

​ Claudio García Satur / Créditos: +CARAS

El 8 de abril del 2025, decidió hacer su despedida oficial de la actuación, a sus 87 años, protagonizando una función única del espectáculo "El Rolo y yo" en el Multiteatro Comafi . La sala se llenó de fanáticos del actor, y generó la emoción de todos, con la aparición estelar de sus co-protagonistas, Soledad Silveyra y Nora Cárpena. Al finalizar el show, la ovación emocionó al actor, quien decidió retirarse de la vida pública, mediática y de su trabajo en la actuación.

Alrededor de junio del 2025, dio una entrevista exclusiva a +CARAS, donde contó que padeció algunos problemas de salud que lo llevaron a resguardarse aún más en su intimidad. Detalló que convive con EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica) y maculopatía, una afección visual común en la edad avanzada. Además, y debido a complicaciones físicas, llegó a requerir el uso de una silla de ruedas, lo que lo invitó a repensar su vida. Lejos de desanimarse, decidió mantenerse lejos de la fama, y disfrutando de cada día con tranquilidad.

​ Claudio García Satur y Soledad Silveyra / Créditos: +CARAS

Claudio García Satur se consagró como un galán de la década del 70, y saltó a la fama gracias a que protagonizó Rolando Rivas. Con este rol, hizo historia en la televisión argentina, y abrió su camino por exitosos proyectos en el cine, la pantalla chica y el teatro. Hasta sus 87 años, no dudó en avanzar con la actuación, pero finalmente se retiró de la fama con un emotivo show que recordó a ese taxista que lo acompaña, incluso en la actualidad.

A.E