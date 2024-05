En una inesperada revelación, Mauro D'Alessio, ex participante de Gran Hermano, saca a la luz los mensajes que nunca llegaron a oídos de sus ex compañeros durante la transmisión del programa. Según D'Alessio, su saludo personalizado y algunas advertencias clave no fueron transmitidas en el popular reality show de Telefe.

Durante la emisión en vivo del debate, solo se mostró un saludo genérico que Mauro había preparado para los competidores que aún permanecían en la carrera hacia la posible final. Sin embargo, el ex integrante de la casa afirma que sus palabras fueron mucho más específicas y dirigidas a algunos participantes en particular.

El video completo de Mauro D'Alessio

"Vi que pasaron mi saludo al final, pero fue general. Hice uno personalizado para un par de jugadores y no lo pasaron. Es así, qué va a ser", compartió D'Alessio a través de sus redes sociales, revelando así el contenido omitido por la producción.

Entre los destinatarios de sus mensajes personalizados, Mauro mencionó a Bauti, a Flor con quien expresó un afectuoso "te quiero mucho", y a Darío, a quien brindó su apoyo incondicional.

Sin embargo, uno de los aspectos más destacados fue la advertencia dirigida a Juliana Scaglione, conocida como Furia, con quien mantuvo una relación durante su estadía en la casa. "Decía que no me esperen afuera, que yo no estoy esperando a nadie, que estoy soltero. Pero no lo pasaron", reveló D'Alessio, dejando entrever su posición actual respecto a su relación con Juliana.

Furia y Mauro D'Alessio.

La omisión de estos mensajes personalizados ha generado sorpresa y controversia entre los seguidores del programa, quienes ahora tienen acceso a esta información gracias a la transparencia de Mauro D'Alessio en sus redes sociales.