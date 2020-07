Vivana Saccone reveló que está pensando en bajarse una aplicación de citas

A pesar de la cuarentena obligatoria que rige en el país desde el 20 de marzo y que todo indica que se seguirá prolongando, Viviana Saccone se prepara para un nuevo desafío. La bella y prestigiosa actriz estrenará "Pretextos 2020", un espectáculo por streaming que se podrá ver dentro de poco.

En el marco de la difusión de su obra, dialogó con Celeste Muriega y Tucho en "El after de la previa", por UrbanaBa y sorprendió a todos con sus declaraciones acerca de su vida amorosa. Soltera codiciada, Saccone fue interrogada acerca de su vida amorosa y la conductora del programa le preguntó sobre que tipo de hombre elige a la hora de comenzar una relación: "No tengo prototipos. Creo que que las cosas pasan o no", dijo ella y admitió que en las redes sociales recibe muchas propuestas.

"En el bombardeo de las redes no me prendo, en la medida de lo que puedo contesto y saludo. Es difícil que se genere algo por Instagram. También es arriesgado salir con alguien que no conocés. Nunca digo nunca, es arriesgado, es más, prefiero Tinder, el otro día le decía a una amiga que me voy a bajar Tinder porque ahí hay mayor conocimiento", dijo sorprendiendo a todos y agregó...

"Todavía no lo uso pero estuve pensando en bajarlo. Igual siempre tengo que conocer a la persona. Nunca entré, no sé cómo es, tengo amigas que lo usan y les dio resultado. Pepe Cibrián lo usa mucho, la gente no le cree pero es así", finalizó.