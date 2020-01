Viviana Saccone reveló cómo intentan conquistarla los hombres y su técnica para elegir

Dueña de un cuerpo escultural y una belleza natural que trasciende a sus 51 años, Viviana Saccone disfruta de un gran presente en la televisión y el teatro, donde actúa en "Separadas" por el Trece y en "Por el nombre del padre", junto a Pepe Cibrián en el teatro Picadilly. Deseada por la platea masculina y considerada una de las mujeres más bellas de la Argentina, hace dos años terminó su historia de amor con un joven dos décadas y media menor y hoy disfruta de su soltería.

En una entrevista concedida a la revista Paparazzi la actriz confesó que se siente relajada y feliz en este momento, aclaró que no está en pareja ni enamorada y que en su última relación le ganó más el deseo de estar en pareja que "el hecho de que haya sido un amor verdadero. Consiente de que muchos hombres intentan conquistarla la actriz contó cómo la quieren seducir y su método para aceptar o descargar a futuros candidatos.

"Por Instagram me llegan muchísimos mensajes, y los leo. No uso Tinder por la cantidad de mensajes que tengo por ahí. Hombres me mandan sus teléfonos, me invitan a salir. Igual, les quiero decir a todas esas personas que si tienen perfiles privados, a ninguno le voy a aceptar una salida. Si me invitás por Instagram, mínimo tené un perfil abierto para que pueda chequear quiés sos. Hubo un caso que pasó el casting pero no lo voy a contar... Fue muy lindo, una hermosa experiencia", cerró.