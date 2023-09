Directo desde Estambul, Wanda Nara es muy activa en las redes sociales sobre todo si se trata de interactuar con sus seguidores. En las últimas horas, la empresaria puso un cajón de preguntas para que los usuarios le preguntes cualquier cosa que quieran y así reveló que hace para tener la piel perfecta.

Wanda Nara compartió a sus seguidores unos tips para tener buena piel

La empresaria se caracteriza por casi siempre salir a cara lavada en sus historias de Instagram y se ve increíble, es por eso que un usuario no dudo en preguntarle: "Wanda qué cosas usas para tener la piel tan linda". Nara le contestó sin problemas dando tips para el cuidado de la piel.

"Mi rutina es corta, económica y eficaz. Tomo dos litros de agua, desayuno kiwi, consumo muchos tomates, como 200 gramos de arándanos y dos paltas por día. Nunca fumé en mi vida, no tomo alcohol, duermo siestas siempre, no salgo de noche casi nunca, me limpio siempre la piel antes de dormir", escribió la empresaria junto a un Tiktok explicando que productos utiliza.

"Tengo marcas e imperfecciones como cualquier persona. Tengo algunos lunares que son de nacimiento, a veces pienso en quitármelos, pero luego digo no. Algunos me los maquillan, otros fotógrafos me ponen Photoshop", agregó Wanda Nara sobre su rutina de maquillaje.

AF.